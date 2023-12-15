У ПАРЄ критикують темпи повернення депортованих дітей з РФ

На слуханнях у ПАРЄ назвали незадовільними низькі темпи повернення дітей з України, незаконно депортованих до РФ. Політики та експерти закликають збільшити увагу до проблеми та залучити нейтральних посередників.

Експерти та політики з різних європейських країн закликають створити новий міжнародний механізм для повернення дітей, незаконно депортованих Росією, залучивши до участі в ньому нейтральні країни. Про це йшлося під час слухань комітету бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), присвячених становищу дітей з України, зокрема проблемі їхнього повернення з окупованих українських територій, РФ та Білорусі. Слухання відбулися у п'ятницю, 15 грудня, в Парижі.

З кожним днем шанси повернути дітей з РФ зменшуються

У квітні цього року ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо проблеми незаконно переміщених Росією українських дітей, у якій закликала створити умови для їхнього безпечного повернення. Проте, як сказав під час слухань член ПАРЄ від Португалії Паулу Піску, автор доповіді, на основі якої була укладена резолюція, за сім місяців "у цій ситуації нічого не змінилося".

Згідно з повідомленнями російської влади, на територію РФ чи до окупованих регіонів України було вивезено понад 700 тисяч українських дітей. Влада у Києві каже, що ця цифра може становить 300 тисяч, тоді коли офіційно зареєстрованих випадків викрадення дійте росіянами - близько 20 тисяч.

За його словами Піску, Україні потребує допомоги міжнародної спільноти, щоб "встановити імена цих дітей, місце та умови їх перебування". "Є інформація, що українські діти розкидані по 50 регіонах Росії, багатьох з них усиновили, змінили національність і русифікували. Це може означати, що ми втратили цих дітей назавжди", - сказав депутат ПАРЄ. Піску також наголосив, що кількість дітей, яких вдалося повернути - понад 360 - "дуже незадовільна". "І чим більше минає часу, тим складнішим стає це завдання", - застеріг португальський політик.

За словами доповідача ПАРЄ, депортація українських дітей російською владою - "дуже добре організований план", який підтримується державою, в якому беруть участь всі представники влади: від верхівки до локальних чиновників. На його думку, питання повернення викрадених дітей має стати пріоритетом міжнародної спільноти на всіх рівнях і повинно ширше висвітлюватися у публічному просторі. "На мій погляд, ми зробили лише кілька маленьких кроків, щоб вирішити ситуацію, а їх треба зробити набагато більше", - наголосив Піску.

Бракує нових міжнародних механізмів для повернення дітей

Війна, розв'язана Росією, за офіційними даними, забрала життя 512 українських дітей, 1158 дітей отримали поранення та каліцтва, 75 дітей стали жертвами тортур на окупованих територіях, а факти сексуального насильства російськими солдатами над дітьми "жахають", сказав у своєму виступі на слухання уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, найменшій жертві сексуального насильства, скоєного росіянами в Україні, чотири роки.

Щодо незаконного переміщення українських дітей до РФ український омбудсмен зазначив, що така практика триває з 2014 року. На думку Лубінця, це є однією з однак злочину геноциду. Він закликав міжнародних партнерів "знайти рішення, реальні механізми, які дадуть результати, наприклад, політичний і дипломатичний тиск" на Росію. "Ми не змогли забрати наших дітей назад попри зусилля, які не припиняються. Бо росіяни просто відмовляються це робити і не демонструють жодного бажання встановити з нами контакти з цього приводу", - відзначив Лубінець.

Одним зі способів комунікації з РФ може стати залучення до процесу поверхня дітей третіх країн, нейтральних у своїй позиції щодо війни в Україні, наприклад, Катару, який вже долучався як посередник до цього процесу, вважає експертка неурядової організації Ukrainian Child Rights Network Дарія Касьянова. "Ми повинні винайти нові механізми для цього, бо механізм міжнародного гуманітарного права виявився неефективним", - наголосила Касьянова.

У березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію. Це означає, що відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину і в 123 країнах світу їх зобов'язані заарештувати.