Катар: Шестеро викрадених дітей повертаються з РФ в Україну
Уряд Катару оголосив у вівторок, 5 грудня, про повернення ще шістьох українських дітей, викрадених Росією, до їхніх родичів. За словами держсекретарки Катару з питань міжнародної співпраці Лолви аль-Хатер, діти наразі перебувають на шляху до України - через Москву та Мінськ до Києва. Дітей супроводжують рідні, законні опікуни та катарські дипломати, повідомляє dpa.
З червня Катар є посередником у питанні повернення викрадених українських неповнолітніх, які переюбувають в Росії т окупованих нею територіях України. У жовтні з допомогою Катару додому в Україну повернулися четверо українських дітей.
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Від початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року було ідентифіковано понад 19 тисяч дітей, які були вивезені до Росії або на окуповані нею території України. За даними влади України, додому повернулися менше 400.
У зв'язку з насильницьким викраденням з України дітей у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів. Росія ці звинувачення категорично відкидає.
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