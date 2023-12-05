Катар: Шестеро викрадених дітей повертаються з РФ в Україну

Уряд Катару оголосив у вівторок, 5 грудня, про повернення ще шістьох українських дітей, викрадених Росією, до їхніх родичів. За словами держсекретарки Катару з питань міжнародної співпраці Лолви аль-Хатер, діти наразі перебувають на шляху до України - через Москву та Мінськ до Києва. Дітей супроводжують рідні, законні опікуни та катарські дипломати, повідомляє dpa.

З червня Катар є посередником у питанні повернення викрадених українських неповнолітніх, які переюбувають в Росії т окупованих нею територіях України. У жовтні з допомогою Катару додому в Україну повернулися четверо українських дітей.

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Від початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року було ідентифіковано понад 19 тисяч дітей, які були вивезені до Росії або на окуповані нею території України. За даними влади України, додому повернулися менше 400.

У зв'язку з насильницьким викраденням з України дітей у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та його уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів. Росія ці звинувачення категорично відкидає.

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Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



