Зеленський прибув до Хорватії на саміт для України

У Дубровнику 13 лідерів Південно-Східної Європи збираються на саміт для України. Захід організували прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович і Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський прибув у середу, 9 жовтня, з візитом до Хорватії, де він візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа". Захід, співорганізаторами якого є Зеленський і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, відбудеться в місті Дубровник.

Як повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі, під час заходу, що проводиться у форматі "Україна плюс 12 країн" обговорюватимуть "міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру", а також "спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, (...) взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО".

Пленкович каже, що "весь регіон підтримує Україну"

Тим часом хорватський прем'єр Пленкович запевнив, що нинішній саміт покаже, що "весь регіон підтримує Україну й український народ у боротьбі за свободу", цитує інформагенція AFP. Прем'єр-міністр Хорватії пообіцяв постійну "солідарність своєї країни з Україною... включно з військовою підтримкою".

Крім Зеленського та Пленковича у заході візьмуть участь глави держав та урядів, а також міністри закордонних справ Албанії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Греції, Косова, Молдови, Чорногорії, Північної Македонії, Румунії, Сербії, Словенії та Туреччини, уточнює AFP. Це - вже третій такий саміт: перший відбувся в серпні 2022 року в Афінах, другий - у лютому 2024 року в столиці Албанії Тирані.

"Ми очікуємо, що регіон об'єднається на підтримку України", - заявив у понеділок міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман. Пленкович, своєю чергою, повідомив, що за останні два роки допомога Україні з боку Хорватії, насамперед військова, досягла 300 мільйонів євро. Минулого місяця Пленкович відвідав Київ, де взяв участь у черговій Ялтинській конференції з безпеки (YES). Той візит став третіми відвідинами України Пленковичем з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Дотеперішня політика його уряду позначалася послідовною проукраїнською позицією.

Перший візит Зеленського до Хорватії

Показово, що нинішній візит українського лідера до Хорватії - взагалі перший його візит до цієї балканської країни, уточнює AFP. Сам Зеленський поінформував, що з Пленковичем він планує обговорити продовження оборонної співпраці, реабілітацію українських вояків, які були поранені на передовій, а також відбудову України.

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