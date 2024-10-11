Шольц: ФРН з партнерами передасть ЗСУ допомогу на €1,4 млрд

Україна нещодавно отримала з Німеччини військову допомогу на €600 млн, що включає п'яту систему IRIS-T, і матиме від союзників до кінця року ще на 1,4 млрд, включно з ППО, сказав Шольц на брифінгу з Зеленським у Берліні.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги на 600 мільйонів євро. Про це у п'ятницю, 11 жовтня, повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

"Наша військова допомога продовжується. Основною для нас залишається протиповітряна оборона. Тому дуже добре, що зараз ми поставили Україні новий всеохопний військовий пакет на 600 мільйонів євро. Він включає п'яту систему IRIS-T SLM, броньовані машини піхоти, танки гаубиці, боєприпаси і дрони", - сказав канцлер.

Він додав, що до кінця року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії поставить Збройним силам України (ЗСУ) ще одну партію військової допомоги на 1,4 мільярда євро. До неї увійдуть системи ППО IRIS-T, Skynex, а також самохідні артилерійські установки Gepard, керовані гаубиці, бронеавтомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Шольц також запевнив, що наступного року Німеччина продовжить військову підтримку України. "Чотири мільярди євро ми вже включили в наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога", - наголосив канцлер.

За його словами, підтримка України є чітким меседжем президенту РФ Володимиру Путіну: "Гра на час нічого не дасть, ми й надалі підтримуватимемо Україну". "Ця тверда позиція є фундаментом на якому ми всі разом шукатимемо всіх можливостей для досягнення справедливого та довготривалого миру", - наголосив він.

Зеленський: Хотілось би завершити війну не пізніше 2025 року

Зеленський подякував Німеччині за надану допомогу та наголосив на важливості продовження підтримки України в наступному році.

Він також зазначив, що Україна має стратегію наближення миру, яку представляє партнерам. "Сьогодні я представлю Шольцу план, як на нашу думку примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну - хотілося б, не пізніше ніж у наступному, 2025 році, - і гарантувати не повторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який поставить крапку у війні", - сказав він, додавши, що зробити це можна у взаємодії всіх партнерів.

Перед поїздкою до ФРН Зеленський побував у Великобританії, Франції та Італії, де провів переговори з лідерами цих країн. Окрім обговорення "плану перемоги" з партнерами, Зеленський, зокрема, заперечив поширювану в ЗМІ інформацію, що його турне європейськими столицями нібито пов'язане з наміром обговорити можливі умови перемир'я з Росією.