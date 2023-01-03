Йозеф Ратцінгер - життєвий шлях Папи Бенедикта XVI
Світ прощається з Йозефом Ратцінґером - Папою Римським Бенедиктом XVI, що зрікся престолу в 2013 році та отримав титул "римський понтифік на спочинку". Фотогалерея DW про його життєвий шлях.
Родина Ратцінґерів
Йозеф Ратцінґер народився 16 квітня 1927 року в селі Марктль-ам-Інн у Баварії. Його батько служив у жандармерії, а всі члени родини були глибоко релігійними людьми. На цьому фото, зробленому в 1938 році, родина Ратцінґерів: Йозеф (ліворуч), його брат Ґеорґ і сестра Марія з батьками Йозефом і Марією.
Юність Йозефа Ратцінґера
17-річним юнаком Йозефа Ратцінґера в 1944 році призвали до лав вермахту. На цьому фото Йозеф Ратцінґер - помічник у відділі протиповітряної оборони.
Професор теології
Після завершення Другої світової війни Йозеф Ратцінґер, як і його брат Ґеорґ, який був старшим на три роки, вивчав теологію в університеті і став священником. На цьому фото Йозеф Ратцінґер в 1959 році професор теології у Фрайзінгені.
Йозеф Ратцінґер з кардиналом Йозефом Фрінґсом
Разом з кельнським архієпископом кардиналом Йозефом Фрінґсом в 1963 році він брав участь у другому Ватиканському соборі, який мав дати початок оновленню церковного вчення. Але студентські протести 1968 року сильно змінили настрій Ратцінґера. Якщо спершу професор теології з Баварії виступав за новий курс і реформи, то згодом повернувся до традиціоналістського мислення.
Ратцінґер - архієпископ і кардинал
1977-го року Йозеф Ратцінгер став архіепископом Мюнхена та Фрайзінга, а згодом і кардиналом.
Йозеф Ратцінґер у Ватикані
Через 4 роки Папа Іван Павло Другий запросив його до Ватикану. Там Ратцінґер став префектом Конгрегації доктрини віри. У дискусіях з таких гострих питань, як реформи, церковне вчення, роль жінки в церкві, екуменічний процес теолог Ратцінґер дотримувався суворого консервативного курсу. На цьому фото Йозеф Ратцінґер разом з Папою Іваном Павлом Другим.
"Habemus Papam!"
"Кардинали обрали мене. Простого і скромного працівника в винограднику божому". З такими словами кардинал Йозеф Ратцінґер виступив з балкону собору Святого Петра у Ватикані 19 квітня 2005 року. Після дводенного засідання конклаву кардиналів над Сикстинською капелою з'явився білий дим: 78-річний Ратцінґер став очільником Римо-католицької церкви, Папою Римським Бенедиктом XVI.
"Ми - Папа Римський"
Обрання Папи Бенедикта XVI викликало гордість у німецьких католиків. "Ми - Папа Римський" - так була названа стаття в бульварному виданні Bild. Але лунали і побоювання: 265-й Папа Римський занадто старий для Святого престолу в свої 78 років, а через свій консерватизм він не здатен проводити реформи в церкві.
8 років на Святому престолі
8 років перебування Йозефа Ратцінґера на Святому престолі були перехідним періодом. Це однак не означало, що Ратцінґер обмежувався незначними вчинками, а його дії не мали вагомих наслідків для церкви. Бенедикт XVI розставив власні акценти.
Критика на адресу Папи Бенедикта XVI
У Бенедикта XVI було чимало критиків. Протестантів обурювало те, що він активно не сприяв процесу зближення різних християнських конфесій. В арабському світі викликала обурення промова Бенедикта XVI в Регенсбурзі в 2006 році і його невдале висловлювання про пророка Мухамеда. Однак згодом, завдяки йому ж християнсько-мусульманський діалог проходив на якісно вищому рівні.
Зустріч з жертвою педофілії
Час перебування Бенедикта XVI на Святому престолі затьмарив скандал через приховування церквою випадків педофілії. У багатьох країнах ставали відомі нові й нові випадки сексуального насильства священників над дітьми. Церкву критикували за те, що вона реагувала недостатньо рішуче. Понтифік шукав вихід з цієї ситуації. Він зустрічався з жертвами під час своїх поїздок.
Папа Римський Бенедикт XVI в Німеччині
Папа Римський здивував усіх, коли став, незважаючи на поважний вік, справжнім натхненником на Всесвітніх днях католицької молоді. Під час свого останнього візиту до Німеччини 2011 року в якості понтифіка Бенедикт XVI сказав в Айхсфельді в Тюрингії: "Де є Бог, там є майбутнє. Сказано, де ми даємо божій любові повністю впливати на наше життя, там відкриті небеса".
Зречення Бенедикта XVI
Він був першим німцем на Святому престолі за майже 500 років. А увійшов в історію Папа Римський Бенедикт XVI через те, що 28 лютого 2013 року зрікся престолу. Останні місяці на Святому престолі 85-річний Бенедикт XVI мав хворобливий вигляд. І на цьому тлі рішення скласти з себе повноваження було сміливим кроком і свідченням раціонального підходу до ситуації.
Папа Римський Франциск і понтифік на спочинку Бенедикт
Новим, 266-м понтифіком став кардинал з Аргентини, 76-річний архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольйо з ордену єзуїтів. Він став Папою Франциском. Перша поява нового Папи Римського перед парафіянами була надзвичайно скромною. Він попросив вірян помолитися за свого попередника Бенедикта XVI, який пішов на спочинок.