Папа Римський здивував усіх, коли став, незважаючи на поважний вік, справжнім натхненником на Всесвітніх днях католицької молоді. Під час свого останнього візиту до Німеччини 2011 року в якості понтифіка Бенедикт XVI сказав в Айхсфельді в Тюрингії: "Де є Бог, там є майбутнє. Сказано, де ми даємо божій любові повністю впливати на наше життя, там відкриті небеса".