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Наталія Позднякова
3 січня 2023 р.
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Топтема

Ердоган і Путін

Ердоган закликав Путіна до одностороннього припинення вогню

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