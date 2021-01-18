У Мінську проходять акції протесту проти Лукашенка

У Мінську зранку у суботу, 23 січня, проходять акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Люди збираються у колони в мікрорайонах білоруської столиці, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Учасники протесту позначають себе біло-червоно-білою символікою, скандують гасла "Я виходжу!", "Живе Білорусь!", "Не забудемо, не пробачимо!" та інші. Крім того, протестувальники вимагають вільнити блогера Ігоря Лосика, який більше місяця голодує в СІЗО, та інших політв'язнів. Інформації про затримання поки що немає.

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Тим часом міліція просить людей не піддаватися на провокації і не брати участі у несанкціонованих акціях та попереджає про відповідальність

Крім того, у ГУВС мінського міськвиконкому просять негайно повідомляти в міліцію про правопорушення. Мінська міліція звертає увагу "на адміністративну та кримінальну відповідальність, яка передбачена за участь і організацію таких заходів". У міліції нагадали, що "щодо всіх несанкціонованих зборів у міліції реєструють матеріали перевірки, триває робота зі встановлення громадян, які брали участь і не були затримані в момент проведення акцій".

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Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики неодноразово жорстко поводилися з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

З середини листопада минулого року протестувальники дотримуються тактики локальних акцій у різних районах Мінська та інших міст країни, відмовившись від масштабних зібрань.

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У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.