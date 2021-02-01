На мітингах за Навального в Росії затримали понад 1,7 тисячі людей

На мітингах на підтримку опозиційного російського політика Олексія Навального, які відбулися у низці міст РФ 21 квітня, було затримано щонайменше 1770 людей. Про це вранці у четвер, 22 квітня, на своєму сайті повідомляє незалежний правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

При цьому, за даними правозахисників, багатьох учасників акцій почали затримувати ще до початку мітингів на підтримку Навального. Загалом відомо про затримання активістів у 96 містах Росії.

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У Санкт-Петербурзі затримано найбільше прихильників Навального

Найбільшу кількість осіб (805) було затримано у Санкт-Петербурзі. Щонайменше 84 учасники акції у цьому місті були змушені залишитися в ув'язненні на ніч.

Також відомо про понад 100 затриманих в Уфі та десятки затриманих у таких містах, як Казань, Барнаул, Сочі, Воронеж, Кемерово, Новокузнецьк, Москва, Іваново, Калінінград, Томськ, та Краснодар. При цьому у Москві, де відбулася наймасштабніша акція, затримали 29 людей.

Відомо, що серед затриманих також були голова громадського руху "Вибір Росії" Володимир Рижков та Любов Соболь, юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК), заснованого Навальним. Обох активістів згодом відпустили.

Понад 10 тисяч учасників у Москві та Санкт-Петербурзі

За оцінками МВС Росії, у мітингу в Москві взяли участь близько шести тисяч осіб, а у Санкт-Петербурзі - близько 4,5 тисяч. Водночас директор ФБК Іван Жданов вважає, що цю оцінку необхідно "помножити на 10".

Учасники акцій вимагали від російського уряду допустити до Навального незалежних лікарів через слабкий стан здоров'я опозицыонера, що погіршується на тлі голодування.

Також акції на підтримку Навального пройшли у Лондоні, Берліні, Дюссельдорфі та в інших містах за межами Росії.

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