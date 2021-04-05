 В Росії юристку Фонду Навального засудили до випраних робіт умовно | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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Новини

В Росії юристку Фонду Навального засудили до випраних робіт умовно

Суд у Москві визнав винною юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь у "квартирній справі". Її засудили до року виправних робіт умовно і утриманню 10 відсотків заробітку. Захист оскаржить вирок.

Любов Соболь у суді 15 квітня 2021 року

Любов Соболь у суді 15 квітня 2021 року

Юристку заснованого Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь засудили до року виправних робіт умовно і утриманню 10 відсотків заробітку на користь держави у "квартирній справі". Такий вирок у четвер, 15 квітня, виніс Перовський районний суд Москви. Соболь визнали винною у тому, що 21 грудня 2020 року вона з застосуванням насильства проникла в квартиру, де, імовірно, міг проживати Костянтин Кудрявцев - співробітник ФСБ, який, за версією Навального, був учасником отруєння опозиціонера бойовою отруйною речовиною "Новачок" влітку 2020 року.

Адвокат Соболь заявив журналістам, що вирок буде оскаржений. Захист вважає кримінальну справу політично мотивованою. Соболь свою вину не визнає.

Щодо Соболь розслідується й інша кримінальна справа - про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції протесту на підтримку Олексія Навального у Москві 23 січня. До 7 квітня Соболь перебувала у цій справі під домашнім арештом, відтоді суд наклав на неї певні заборони.

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Нагадаємо, 17 січня цього року Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок". Після затримання Навального в Росії почалися акції протесту на його підтримку.

Самого Навального 2 лютого засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". 

  • Акція протесту в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

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    Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.

  • Мітинг на підтримку Навального в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Велика кількість учасників

    Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

  • Поліція перед акцією протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Влада готувалася заздалегідь

    У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

  • Подвійні хороводи

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Подвійні хороводи

    Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

  • Протести на підтримку Навального в Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Неприступна фортеця

    Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

  • Затримання учасників акцій протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Придушення всіма засобами

    Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

  • Затриманий учасник акції протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Особлива жорстокість

    Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

  • Протестувальники відбивають затриманих у Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Відбиваючи затриманих

    Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

  • Затримані протестувальники у Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Тисячі затриманих

    За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

  • Поліцейський на протестах у Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Затримували усіх поспіль

    Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

  • Акція на підтримку Навального в Берліні

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    У Берліні підтримали Навального

    Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.

    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


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