В Росії юристку Фонду Навального засудили до випраних робіт умовно

Юристку заснованого Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь засудили до року виправних робіт умовно і утриманню 10 відсотків заробітку на користь держави у "квартирній справі". Такий вирок у четвер, 15 квітня, виніс Перовський районний суд Москви. Соболь визнали винною у тому, що 21 грудня 2020 року вона з застосуванням насильства проникла в квартиру, де, імовірно, міг проживати Костянтин Кудрявцев - співробітник ФСБ, який, за версією Навального, був учасником отруєння опозиціонера бойовою отруйною речовиною "Новачок" влітку 2020 року.

Адвокат Соболь заявив журналістам, що вирок буде оскаржений. Захист вважає кримінальну справу політично мотивованою. Соболь свою вину не визнає.

Щодо Соболь розслідується й інша кримінальна справа - про порушення санітарно-епідеміологічних норм на акції протесту на підтримку Олексія Навального у Москві 23 січня. До 7 квітня Соболь перебувала у цій справі під домашнім арештом, відтоді суд наклав на неї певні заборони.

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Нагадаємо, 17 січня цього року Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок". Після затримання Навального в Росії почалися акції протесту на його підтримку.

Самого Навального 2 лютого засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше".