 У Москві юристку ФБК Любов Соболь звільнили з ізолятора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2020

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Новини

У Москві юристку ФБК Любов Соболь звільнили з ізолятора

Юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь вийшла з ізолятора після 48-годинного затримання. Їй висунуті звинувачення у кримінальній справі про порушення недоторканності житла.

Любов Соболь під час затримання 25 грудня

Любов Соболь під час затримання 25 грудня

Юристка Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь у неділю, 27 грудня, вийшла на свободу зі слідчого ізолятора. Їй висунуті офіційні звинувачення у кримінальній справі про порушення недоторканності житла. Соболь вважає цю справу спробою тиску на засновника ФБК, опозиційного політика Олексія Навального.

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За її словами, з нею провели слідчі дії, у тому числі шість допитів, і призначили дев'ять експертиз. Вона зазначила, що слідчі "заплуталися в різних протоколах", а у справі "дуже багато нестиковок", наводить видання "Медіазона" слова Соболь.

Перше затримання біля квартири ймовірного отруйника Навального

Любов Соболь затримали ввечері 21 грудня біля будинку Костянтина Кудрявцева, одного з ймовірних отруйників Навального. У поліції її мали намір допитати в рамках дослідчої перевірки у кримінальній справі про порушення недоторканності житла.

Соболь відмовилася від надання свідчень і через кілька годин її відпустили без висунення звинувачень. Суд оштрафував її на 1000 рублів, визнавши винною в непокорі законному розпорядженню співробітника поліції.

Обшук і друге затримання

Проте вже 25 грудня в квартирі юристки ФБК провели обшук, а її відвезли на допит, після якого затримали на дві доби. Після кількох допитів Соболь перевели в статус підозрюваної. Крім того, у неї відбулась очна ставка з тещею Костянтина Кудрявцева - Галиною Суботіною, повідомила член Громадської спостережної комісії (ОНК) Москви Марина Литвинович.

Розслідування про ймовірну роль ФСБ в отруєнні Навального

Журналісти Bellingcat і The Insider 14 грудня опублікували розслідування про групу співробітників Федеральної Служби безпеки (ФСБ), які могли бути причетні до отруєння Олексія Навального. Сам опозиціонер 21 грудня оприлюднив запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим, військовим хіміком з Інституту криміналістики ФСБ, згаданим у розслідуванні. Кудрявцев у майже годинній розмові розповів подробиці замаху на російського політика. ФСБ назвала запис розмови провокацією і підробкою.

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