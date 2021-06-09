Дмитро Кулеба заявляє, що загроза військової операції РФ проти України залишається

Загроза військової операції Росії проти України залишається, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Загроза залишається. Я хочу, щоб всі розуміли. За нашими даними, жодного істотного відведення військ не відбувається, і ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію", - зазначив Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24" у п'ятницю, 11 червня.

Міністр звернув увагу, що під час російських навчань відпрацьовують багато наступальних вправ. "На навчаннях "Захід", які здійснює Росія, відпрацьовується дуже багато саме наступальних елементів, це не оборонні навчання. Це навчання про те, як захоплювати міста, аеродроми, як здійснювати наступальну операцію", - пояснив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Кулеба наголосив, що всі сили РФ залишаються уздовж кордону. "Відведення, яке там сталося, є дуже символічним, і насправді десятки тисяч російських солдатів все ще знаходяться уздовж українського кордону, в окупованому Криму, і їхня зброя також", - зазначив міністр.

За оцінкою глави МЗС України, те, що наразі відбувається, є пробою ґрунту з готовністю перейти до здійснення військової операції.

"Те нагнітання, яке здійснювалося Росією протягом тижнів, не тільки перекидаючи війська, що можна робити завжди тихо і приховано, але і нагнітаючи цю військову істерію і заклики розібратися, поставити на місце Україну, і навіть там говорили знищити Україну - це все те, що в класичних військових правилах передує збройному конфлікту", - пояснив Кулеба.

За його словами, таким чином уряд Росії готує своє населення. "Тобто триває підготовка свого населення, міжнародної думки до неминучості війни, і ніхто не може гарантувати, що завтра знову тумблер не буде включено і знову все це не почнеться", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, у квітні Росія сконцентрувала на кордонах з Україною велику кількість військ, що викликало занепокоєння в Києві, а також у США та ЄС. Утім, 23 квітня в міністерстві оборони Росії заявили, що російські військові, які брали участь у "заходах раптової перевірки" в анексованому Криму, почали повертатися у пункти постійної дислокації.

При цьому Росія все ще зберігає значну військову присутність біля кордону України. "Кількість військ, які Москва все ще має в регіоні, безпрецедентна з часів вторгнення 2014 року, тож це залишається підставою для занепокоєння Вашингтона", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс у травні.

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