Генсек НАТО закликає надалі постачати Україні важкі озброєння

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до подальшого постачання важких озброєнь Україні. "Україні терміново потрібне подальше постачання важких озброєнь, Захід має інтенсифікувати свої поставки, робити ще більше та підготуватися до тривалих дій", - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню "Welt am Sonntag", опублікованому в суботу, 7 травня. На переконання генсека НАТО, тільки таким чином Україна зможе успішно оборонятися від російського вторгнення. "У довгостроковій перспективі Україна не може захищатися лише зброєю радянських часів, а має перейти на сучасну західну зброю", - зазначив він. Столтенберг додав, що Північноатлантичний альянс очікує на подальше загострення війни в Україні найближчими тижнями. За його словами, варто очікувати подальшого наступу російських військ і ще більшої брутальності. Генсек НАТО вважає, що війна може тривати довго, ще упродовж місяців або навіть років.

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Водночас генеральний секретар НАТО застеріг РФ від застосування ядерної зброї в Україні. "Наше послання однозначне: застосування ядерної зброї призведе до того, що з усіх боків будуть лише ті, хто програв", - заявив Столтенберг. Він наголосив, що "ядерну війну неможливо виграти і її не слід ніколи вести, це стосується також і Росії".

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Генсек НАТО також зазначив, що організація не має жодних даних, що вказують на те, що російський ядерний арсенал був приведений у більш високий рівень готовності після початку російського вторгнення в Україну, попри погрози президента РФ Володимира Путіна.