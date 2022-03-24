На саміті НАТО почули прохання Зеленського про зброю, але не відповіли

На саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО) почули прохання президента України Володимира Зеленського надати важкі озброєння для захисту від російського вторгнення, втім публічно не захотіли давати свою відповідь. Це випливає зі спільної заяви глав держав і урядів 30 держав Альянсу та з прес-конференції генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у четвер, 24 березня, повідомляє кореспондент DW.

У комюніке саміту НАТО міститься лише обіцянка "продовжувати надавати Україні політичну та практичну підтримку тоді, як вона продовжує обороняти себе". "Сьогодні держави-члени НАТО погодилися, що ми повинні та будемо надавати подальшу підтримку Україні", - заявив у свою чергу Столтенберг. За його словами, деякі країни Альянсу зробили під час саміту "конкретні пропозиції допомоги", але відмовився розкривати будь-які деталі.

Єдине, що генсек НАТО розповів, так це деякі деталі того, яку допомогу нададуть Україні у захисті від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз. Зокрема, це можуть бути детектори, засоби індивідуального захисту та медичні препарати, а також тренування з деконтамінації та кризового менеджменту.

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Коли Столтенберга запитали про чітку відповідь на прохання президента України, він заявив: "Ми всі дуже уважно слухали президента Зеленського. Ми слухали уважно та, ясна річ, взяли до уваги його дуже емоційне звернення до всіх держав НАТО". Генсек нагадав, що країни Альянсу надають Україні протитанкову зброю, переносні зенітно-ракетні комплекси та дрони. "Я не буду заглиблюватися у деталі, які саме системи ми надаємо. Але між державами НАТО та Україною підтримується тісний контакт щодо цього", - додав він.

На ще одне запитання, якою буде відповідь НАТО, Столтенберг зазначив: "Що ми робимо - так це те, що ми постачаємо багато обладнання, і це наша відповідь". При цьому генсек НАТО декілька разів повторив, що Альянс не втручатимуться у війну. "Нам треба надавати підтримку Україні. Але у той же час у нас є відповідальність забезпечити, що цей конфлікт не стане повномасштабною війною між НАТО та Росією".

Нагадаємо, що у своєму виступі на саміті НАТО відеозв'язком Зеленський попросив держави Альянсу надати Україні бойові літаки, танки, протиповітряну оборону, системи залпового вогню та протикорабельну зброю.