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Статуетка, яку отримують переможці "Євробачення"
Статуетка, яку отримують переможці "Євробачення"Фото: Corinne Cumming/EBU/dpa/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

У Євробаченні-2023 візьмуть участь 37 країн

Катерина Вєнкіна | Євгенія Наконечна
1 год. тому

На Євробаченні в британському Ліверпулі візьмуть участь на три країни менше, ніж було в 2022 році в італійському Турині, де перемогла Україна.

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У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у британському Ліверпулі візьмуть участь 37 країн - на три менше, ніж у 2022 році в італійському Турині, де перемогла Україна.

Порівняно з попереднім конкурсом, у переліку, оприлюдненому Європейською мовною спілкою 20 жовтня, відсутні Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія. Перші дві країни пояснюють рішення відсутністю коштів. Офіційної заяви від болгарського мовника поки що не було.

У Європейській мовній спілці також дали зрозуміти, що очікувати нових учасників наступного року не варто. Раніше шанувальники конкурсу обговорювали кандидатури Косова та Казахстану. Повертатися до участі в конкурсі не планують і Угорщина, Боснія та Герцеговина, Туреччина.

Україна пройде у фінал Євробачення автоматично

"Євробачення-2023" пройде у рідному місті легендарного гурту The Beatles. Фінал запланований на 13 травня.

Гурт Kalush Orchestra приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022
Гурт Kalush Orchestra приніс Україні перемогу на Євробаченні-2022Фото: MARCO BERTORELLO/AFP/Getty Images

Спочатку конкурс, який відбудеться в 68-й раз, мала прийняти Україна, оскільки гурт Kalush Orchestra, який її представляв, посів перше місце на "Євробаченні-2022". Але через війну, яка триває в країні, Європейська мовна спілка ухвалила рішення перенести шоу до Великобританії, чий представник Сем Райдер посів друге місце.

Через перемогу на конкурсі Україна автоматично пройде до фіналу "Євробачення-2023" разом із "великою п'ятіркою" країн які роблять найбільший фінансовий внесок у проведення шоу: Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією.

Білорусь та Росію усунули від участі в музичному змаганні. Білорусь - за порушення правил участі: текст пісні цієї країни в 2021 році не відповідав вимогам "Євробачення", які забороняють політичні послання. Росію дискваліфікували через повномасштабне військове вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Читайте також:Перемога України на "Євробаченні": солідарність і сюрпризи шоу  

Україна перемогла на "Євробаченні-2022"

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