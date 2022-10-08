Ліверпуль прийме "Євробачення-2023"

Попри перемогу України цього року, пісенний конкурс у 2023-му прийматиме британський Ліверпуль з міркувань безпеки через агресивну війну, яку веде Росія.

Британським містом, яке прийматиме пісенний конкурс "Євробачення-2023", став Ліверпуль, оголосив в п'ятницю, 7 жовтня, суспільний мовник країни BBC.

Там долали, що півфінали пісенного конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня. За право прийняти "Євробачення-2023" змагалися сім британських міст, у фінал відбору вийшли Глазго та Ліверпуль - рідне місто культових The Beatles.

"Ліверпуль - гостинне місто з гордою музичною спадщиною, влаштує незабутнє шоу, яке відзначить багату культуру та творчість України", - написала у Twitter прем’єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс.

Після перемоги гурту Kalush Orchestra у травні 2022 на конкурсі в італійському Турині "Євробачення-2023" мало відбутися в Україні. Однак, попри заперечення Києва, Європейська мовна спілка вирішила перенести подію з міркувань безпеки у Великобританію, виконавець якої посів друге місце в цьому році.

У BBC, яка організовує конкурс, запевнили, що відзначать та представлятимуть Україну протягом всього "Євробачення-2023". Крім того, Україна, як держава-переможниця конкурсу минулого року, автоматично потрапить до фіналу разом з "великою п'ятіркою" - Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією.

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