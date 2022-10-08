  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Нагорода конкурсу - кришталевий мікрофон
Нагорода конкурсу - кришталевий мікрофонФото: Corinne Cumming/EBU/dpa/picture alliance
КультураВеликобританія

Ліверпуль прийме "Євробачення-2023"

Анастасія Шепелева
16 хв. тому

Попри перемогу України цього року, пісенний конкурс у 2023-му прийматиме британський Ліверпуль з міркувань безпеки через агресивну війну, яку веде Росія.

https://www.dw.com/uk/liverpul-prijme-evrobacenna2023/a-63376754

Британським містом, яке прийматиме пісенний конкурс "Євробачення-2023", став Ліверпуль, оголосив в п'ятницю, 7 жовтня, суспільний мовник країни BBC.

Там долали, що півфінали пісенного конкурсу відбудуться 9 і 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня. За право прийняти "Євробачення-2023" змагалися сім британських міст, у фінал відбору вийшли Глазго та Ліверпуль - рідне місто культових The Beatles.

"Ліверпуль - гостинне місто з гордою музичною спадщиною, влаштує незабутнє шоу, яке відзначить багату культуру та творчість України", - написала у Twitter прем’єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс.

Після перемоги гурту Kalush Orchestra у травні 2022 на конкурсі в італійському Турині "Євробачення-2023" мало відбутися в Україні. Однак, попри заперечення Києва, Європейська мовна спілка вирішила перенести подію з міркувань безпеки у Великобританію, виконавець якої посів друге місце в цьому році. 

У BBC, яка організовує конкурс, запевнили, що відзначать та представлятимуть Україну протягом всього "Євробачення-2023". Крім того, Україна, як держава-переможниця конкурсу минулого року, автоматично потрапить до фіналу разом з "великою п'ятіркою" - Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Великобританією.

Читайте також: Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України

Відомі "голоси" зруйнованих РФ пам'яток України

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський

Указ Зеленського: Курильські острови - окуповані РФ у Японії

Конфлікти
10 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ігор Козловський

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Суспільство
11 год. тому
external

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Суспільство
15 год. тому
09:19 хв.
Центр громадянських свобод

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Політика
12 год. тому
Очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Права людини
18 год. тому
external

Як ЗСУ ідуть в наступ на півдні - репортаж з Миколаївщини

Як ЗСУ ідуть в наступ на півдні - репортаж з Миколаївщини

Конфлікти
21 год. тому
05:18 хв.
Збитий українською армією дрон іранського виробництва

Звідки у Росії дрони?

Звідки у Росії дрони?

Конфлікти
22 год. тому
На головну сторінку