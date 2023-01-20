"На Західному фронті без змін" - лідер за номінаціями BAFTA

Військова драма "На Західному фронті без змін" німецького режисера Едварда Берґера (Edward Berger) стала лідером за кількістю номінацій на премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) 2023 року. Сайт конкурсу повідомив 19 січня, що вона претендує на перемогу в 14 категоріях.

Картина, заснована на однойменному романі німецького письменника Еріха Марії Ремарка (Erich Maria Remarque), представлена в таких категоріях: найкращий фільм, найкращий адаптований сценарій, найкраща музика до фільму, найкращий монтаж, найкраща операторська робота та інших.

Це другий в історії BAFTA фільм іноземною мовою з такою кількістю номінацій. Попереднім рекордсменом був "Тигр підкрадається, дракон ховається" тайванського режисера Енга Лі, який у 2001 році також висувався в 14 категоріях.

Друге місце за кількістю номінацій ділять фільми "Банші Інішерина" ірландця Мартіна МакДони та "Все завжди і водночас" американців Дена Квана та Деніела Шайнерта. Вони претендують на перемогу в 10 категоріях кожен. На третьому місці байопік "Елвіс" австралійця База Лурмана, який отримав дев'ять номінацій.

76-а церемонія вручення премії BAFTA відбудеться в Лондоні 19 лютого.

Не лише BAFTA

"На Західному фронті без змін" цього року вже висувався на американську кінопремію "Золотий глобус" у категорії "найкращий неангломовний фільм", але нагороду не отримав. Стрічку обійшов фільм "Аргентина, 1985" аргентинця Сантьяго Мітре.

Картина Берґера зараз також представлена у п'яти номінаціях премії американської кіноакадемії "Оскар", зокрема "найкращий міжнародний художній фільм". Церемонія нагородження відбудеться 12 березня.

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