Сім оскарів фантастиці, фільм про Україну без нагороди

Фільм "Все завжди і водночас" зібрав 7 оскарів. "На Західному фронті без змін" - 4 оскари. Фільм про Україну "Будинок зі скалок", номінований на найкращий документальний фільм, нагород не отримав.

Головним переможцем вечора на врученні "Оскарів" стала американська науково-фантастична стрічка режисерів Деніeла Шайнерта і Дена Квана "Все завжди і водночас", яка була висунута на премію в одинадцятьох номінаціях, а здобула сім "Оскарів" - у тому числі у найпрестижніших - найкращий фільм, найкраща режисура і найкращий оригінальний сценарій.

Три з чотирьох акторських нагород також дісталися цій стрічці. "Дякую Академії, тут твориться історія", - сказала у своїй промові переможниця у номінації "Найкраща жіноча роль" Мішель Єо. Вона випередила дворазову володарку "Оскара" Кейт Бланшетт, яка була номінована за драму "Тар".

Мішель Єо стала першою жінкою з Азії, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль Фото: Carlos Barria/REUTERS

Уродженка Малайзії Мішель Єо стала першою жінкою з Азії, яка отримала "Оскар" у цій категорії. "Дами, не дозволяйте нікому казати вам, що ваші найкращі дні вже позаду", - сказала 60-річна актриса. У фільмі "Все завжди і водночас" вона грає працівницю пральні, яка раптово опиняється в численних паралельних світах - де вона також зустрічається з Джеймі Лі Кертіс, яка отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану.

"На Західному фронті без змін"

Німецький фільм "На Західному фронті без змін", що змагався за найважливішу кінопремію світу в дев'ятьох номінаціях, у підсумку здобув лише чотири омріяних трофеї. "О Боже, це так багато для нас означає", - сказав режисер Едвард Берґер у своїй промові в театрі "Долбі" в Голлівуді у ніч на понеділок, 13 березня, отримуючи премію "Оскар" за найкращий міжнародний фільм.

Антивоєнний фільм за романом Еріха Марії Ремарка, який був показаний на Netflix восени 2022 року, також отримав нагороди за найкращу операторську роботу та найкращий дизайн. Композитор фільму Фолькер Бертельманн, відомий як музикант Гаушка, отримав нагороду за найкращу музику до фільму.

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Фільм режисера Едварда Берґера став лише четвертою роботою з Німеччини, яка отримала нагороду за найкращий міжнародний фільм - після "Життя інших" (2007), "Ніде в Африці" (2003) та "Бляшаного барабана" (1980).

Кадр зі стрічки "На Західному фронті без змін" Фото: Netflix/Zumapress/picture alliance

Найкраща чоловіча роль

Нагорода за найкращу чоловічу роль на врученні "Оскарів" теж стала яскравою подією. Це промовиста історія-камбек, яку, мабуть, може написати лише Голлівуд. Брендан Фрейзер, який прославився у 1990-х роках після таких фільмів, як "Мумія", отримав "Оскара" за роль гомосексуала з ожирінням у драмі "Кит".

Фрейзер на багато років відійшов від кінобізнесу, після особистих невдач і численних операцій внаслідок травм, отриманих на зйомках, він потерпав від депресії. У 2018 році в інтерв'ю журналу "GQ" він розповів, що у 2003 році зазнав сексуальних домагань з боку тодішнього президента Голлівудської асоціації іноземної преси, яка вручає премію "Золотий глобус".

"Я почав займатися цим бізнесом 30 років тому, і мені це давалося нелегко", - сказав Фрейзер на церемонії вручення "Oскарів". Він подякував своєму режисерові Даррену Аронофскі за те, що той кинув йому "творчий рятувальний канат".

Багато експертів вважали ірландського актора Коліна Фаррелла фаворитом на отримання акторського "Оскара" за роль у трагікомедії "Банши Інішерина". Але, незважаючи на дев'ять номінацій, фільм Мартіна Макдонаха не отримав жодної нагороди.

Брендан Фрейзер Фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

Найкращий документальний фільм - "Навальний"

Фільм "Навальний" канадського режисера Даніеля Роера в ніч на понеділок, 13 березня, здобув премію американської кіноакадемії "Оскар" як найкращий документальний фільм. Ця стрічка оповідає події з життя російського опозиціонера від літа 2020 року, коли його отруїли в Росії "Новачком", до січня 2021 року, коли він повернувся додому з Німеччини, де лікувався після отруєння.

Роер зустрічався з російським опозиціонером у німецькому Шварцвальді, коли Навальний проходив реабілітацію після отруєння. Після оголошення переможця в номінації "Найкращий документальний фільм" на сцену вийшла дружина ув'язненого російського опозиціонера Юлія Навальна. "Залишайся сильним, мій коханий", - сказала вона.

Фільм про дітей з Лисичанська залишився без нагороди

За нагороду у номінації "Найкращий документальний фільм" крім стрічки "Навальний" змагався також фільм "Будинок зі скалок" - виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії про дітей із Лисичанська". Данський режисер Сімон Леренг Вільмонт разом зі своєю командою знімав документальну стрічку про дитячий будинок в українському Лисичанську на Луганщині у 2019 - 2020 роках. У цьому місті люди потерпали від боїв ще з 2014 року, лінія фронту проходила зовсім поруч. Однак у центрі уваги кінострічки зовсім не бойові дії, а діти та їхні будні в особливому дитячому будинку: Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. "Будинок зі скалок" розповідає про життя дітей, які можуть перебувати в цьому центрі до дев'яти місяців - в очікуванні рішення суду про опіку.

Прем'єра фільму "Будинок зі скалок" відбулася 26 січня 2022 року під час кінофестивалю "Санденс" Фото: HRFFB/A House Made Of Splinters

24 лютого 2022 року - в день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну дітей із Лисичанського центру відвезли в безпечне місце на заході країни, і деякі діти потім, за інформацією режисера, знайшли притулок за кордоном. Прем'єра фільму "Будинок зі скалок" відбулася 26 січня 2022 року під час кінофестивалю "Санденс". Після цього він уже встиг побувати на різних фестивалях і отримати низку нагород.

Як прокоментував після оголошення фільмів-переможців другий режисер і лінійний продюсер фільму "Будинок зі скалок" Азад Сафаров: "Мені дуже шкода, що ми не змогли принести Оскар Україні". (...) Наша мета була через фільм "Будинок зі скалок" привернути якомога більше уваги до України", - написав Сафаров на своїй сторінці у соцмережі Facebook.