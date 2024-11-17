Росія масовано атакує Україну, під прицілом - енергетика

Війська РФ вночі запускали хвилі дронів по Україні, а зранку здійснили масовані ракетні атаки. За словами міністра енергетики, під ударом - енергосистема. Відомо про загиблих та поранених.

З ночі на неділю, 17 листопада, в Україні триває російська повітряна атака. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Росія запускає ракети по західним, центральним, південним та східним областям України. Серед них - крилаті ракети та балістичні ракети "Кинджал".

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському районі міста працювала протиповітряна оборона. У Печерському районі столиці внаслідок ракетно-дронового удару сталося загоряння даху п'ятиповерхівки, повідомив глава КМВА Сергій Попко. За його даними, пошкоджено квартиру та виявлено одну постраждалу, яку передали бригаді швидкої допомоги. Раніше чиновник писав про падіння уламків ракет в цьому районі.

Водночас Кличко заявив про одну госпіталізовану постраждалу в Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА, якими била Росія вночі. Ще одній жінці надали допомогу на місці.

Крім того, пошкодження зафіксовано в Голосіївському районі Києва, де уламки впали на відкритій території в житловій забудові. Як уточнив Кличко, попередньо - поблизу супермаркету "Сільпо". Про руйнування та постраждалих поки не відомо. У Дніпровському районі, на Русанівці, уламки БпЛА впали на зелену зону парку та, ймовірно, у водойму. Наразі без руйнувань та постраждалих, повідомив Кличко.

У Миколаєві двоє загиблих

Також про вибухи повідомляли на Хмельниччині, Вінниччині, Львівщині, Дніпрі, Івано-Франківщині, Рівному, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві та Одесі. У Миколаєві внаслідок атаки дронів зранку загинула жінка, ще шестеро людей зазнали поранень, зокрема двоє дітей, повідомив глава ОВА Віталій Кім. Пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, об’єкт інфраструктури. Згодом Кім заявив про ще одну загиблу внаслідок атаки дронів по місту. За інформацією мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, кількість загиблих у місті збільшилася до двох осіб.

За даними мера Одеси Геннадія Труханова, у місті у деяких районах - перебої в електропостачанні. Згодом він заявив про зупинку роботу в Одесі усього електротранспорту.

Влучання на заході України

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив про ракетний удар по місту. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив про влучання в області. "Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією - без жертв та постраждалих", - написав він у Telegram.

Перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна натомість також повідомила про влучання в об'єкти критичної інфраструктури та відключення електроенергії в області.

Екстрені відключення електрики

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Росія вчергове атакує енергосистему - об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. "Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії", - додав він.

Так, за даними ДТЕК, екстрені відключення вже застосували у Києві, на Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині. Глава ОВА Черкащини Ігор Табурець також заявив про застосування графіків електроенергії за командою"Укренерго". Цей крок він пояснив вживання заходів для збереження енергосистеми України.