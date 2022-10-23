G7 вимагає від РФ повернути Києву контроль над ЗАЕС

Країни Великої сімки засудили викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції, які тривають, і закликали до негайного повернення Україні повного контролю над станцією. "Ці дії ще більше підривають ядерну безпеку ЗАЕС, позбавляючи ключовий персонал можливості виконувати свої функції. Ми рішуче відкидаємо ці безрозсудні, жорстокі та небезпечні дії та вимагаємо негайного звільнення затриманих", - йдеться у заяві Групи директорів G7 щодо нерозповсюдження ядерної зброї, опублікованій у суботу, 22 жовтня.

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Тортури і викрадення персоналу

Раніше цього ж місяця голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF заявив, що на окупованій російськими військами ЗАЕС ситуація з кожним тижнем лише погіршується. "Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках", - сказав Котін.

За його словами, співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску, їм забороняють покидати межі станції. "Зараз персонал намагаються змусити підписати з Росією трудові договори. У персоналу є вибір - або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур", - сказав він, додавши, що близько ста людей було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося.

Так, 11 жовтня стало відомо про викрадення росіянами заступника генерального директора ЗАЕС Валерія Мартинюка. Через кілька днів представники МАГАТЕ повідомили про те, що його відпустили. Наприкінці вересня російські військові викрали гендиректора станції Ігоря Мурашова. Через кілька днів його відпустили, але на ЗАЕС він так і не повернувся.

Регулярні проблеми з живленням

Ще однією серйозною проблемою для безпеки станції є те, що через обстріли як самої ЗАЕС, так і інших територій України, вона регулярно залишається без зовнішнього живлення. Зараз на станції лишилася лише одна пряма зовнішня високовольтна лінія електропередачі з чотирьох, які функціонували до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і будь-які збої в роботі останньої лінії призводять до знеструмлення ЗАЕС.

21 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська замінували дамбу Каховської гідроелектростанції. У випадку підтриву дамби, наголошує президент, існує небезпека того, що ЗАЕС залишиться без охолодження.