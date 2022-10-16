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Ситуація на Запорізькій атомній електростанції з кожним тижнем погіршується, зберігається висока загроза аварії.Фото: AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Глава "Енергоатому": Ситуація на ЗАЕС погіршується

Степан Смишляєв | Сергій Ромашенко
6 хв. тому

За словами Петра Котіна, на ЗАЕС зберігається висока небезпека ядерної аварії. Він вважає, що тривалі перебої з живленням станції можуть призвести до другої "Фукусіми".

https://www.dw.com/uk/glava-energoatomu-situacia-na-zaporizkij-aes-pogirsuetsa/a-63456019

На окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) ситуація з кожним тижнем лише погіршується. "Окупанти, серед іншого, пошкодили адміністративну будівлю, навчальний центр та один із блоків АЕС, вони складують обладнання та вантажівки, що створює високу загрозу пожежі. Ніхто не знає, що зберігається у цих вантажівках", - заявив голова Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF, витримки з якого в неділю, 16 жовтня, публікує агенція dpa.

За його словами, співробітники Запорізької АЕС зазнають сильного тиску, їм забороняють покидати межі станції. "Зараз персонал намагаються змусити підписати з Росією трудові договори. У персоналу є вибір - або підписати ці договори, або зазнати побиття і тортур", - сказав він, додавши, що близько ста людей було затримано, і ніхто не знає, що з ними сталося.

Так, 11 жовтня стало відомо про викрадення росіянами заступника генерального директора ЗАЕС Валерія Мартинюка. Його доля наразі невідома. Наприкінці вересня російські військові викрали гендиректора станції Ігоря Мурашова. Через кілька днів його відпустили, але на ЗАЕС він так і не повернувся.

Регулярні проблеми з живленням

Ще однією серйозною проблемою для безпеки станції є те, що через триваючі обстріли як самої ЗАЕС, так і інших територій України, вона регулярно залишається без зовнішнього живлення. Зараз на станції лишилася лише одна пряма зовнішня високовольтна лінія електропередачі з чотирьох, які функціонували до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, і будь-які збої в роботі останньої лінії призводять до знеструмлення ЗАЕС.

Лише за жовтень це відбулося двічі:8 жовтня було пошкоджено саму лінію електропередачі. Після того, як її полагодили, 12 жовтня, внаслідок російського ракетного обстрілу було пошкоджено підстанцію "Дніпровська" у Дніпропетровській області, що призвело до аварійного відімкнення лінії. На час аварійних відключень на станції вмикаються резервні дизель-генератори, які забезпечують охолодження активної зони реактора. За оцінками українських посадовців, запаси пального на станції можуть забезпечити їхню роботу лише протягом 10 діб.

Загроза другої "Фукусіми"

Як пояснив Петро Котін, якщо система охолодження зупиниться - почнеться розплавлення паливних стрижнів реакторів. Він порівняв подібний розвиток подій з катастрофою на японській АЕС "Фукусіма", де систему електроживлення було зруйновано цунамі, і за три години почалося розплавлення стрижнів.

Голова "Енергоатому" додав, що аварія на ЗАЕС могла статися вже тричі і наразі зберігається висока загроза ядерної катастрофи.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі проводить човникову дипломатію, намагаючись домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки на АЕС та навколо неї.

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

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