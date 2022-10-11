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Російський солдат біля Запорізької атомної електростанції
Росіяни викрали заступника генерального директора Запорізької атомної електростанції Валерія Мартинюка і тримають його в невідомому місці.Фото: Uncredited/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ викрала заступника гендиректора ЗАЕС - "Енергоатом"

Степан Смишляєв
4 год. тому

В "Енергоатомі" закликають світову спільноту негайно втрутитися в ситуацію та забезпечити звільнення Валерія Мартинюка з полону, де його, ймовірно, піддають тортурам.

https://www.dw.com/uk/rf-vikrala-zastupnika-gendirektora-zaporizkoi-aes-energoatom/a-63406349

Заступника генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) Валерія Мартинюка викрали представники Росії. Його тримають у невідомому місці, "ймовірно застосовуючи катування та залякування", повідомила у вівторок, 11 жовтня, Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) "Енергоатом".

"Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на (державну корпорацію з атомної енергії РФ. - Ред.) "Росатом", - вважають в компанії.

"Енергоатом" зауважує, що росіяни застосовують тортури до співробітників ЗАЕС, "не цураючись найжорстокіших знущань". "Звертаємося до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти з закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка з полону", - наголосили в компанії, підкресливши нагальну необхідність створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України.

Не перше викрадення керівництва ЗАЕС

30 вересня російський патруль затримав генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова дорогою від атомної станції до міста-супутника станції Енергодар та вивіз його з зав'язаними очима у невідомому напрямку. МАГАТЕ зв'язалася з росіянами, щоб отримати роз'яснення щодо викрадення Мурашова. Агентству заявили, що гендиректора "затримали тимчасово".

3 жовтня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Мурашова звільнили з полону. Пізніше в агентстві заявили, що він більше не працюватиме на ЗАЕС, а "хто займе його місце - неясно".

5 жовтня, після ухвалення рішень щодо анексії українських території , президент РФ Володимир Путін доручив "передати ЗАЕС під керування РФ". У "Росатомі" заявили, що станцію "очолив" колишній головний інженер Балаківської АЕС Олег Романенко. У відповідь МАГАТЕ наголосила, що не визнаватиме привласнення електростанції росіянами, адже вона належить Україні та має підпорядковуватися "Енергоатому". 

Працівники ЗАЕС тікають - загроза ядерної аварії зростає?

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