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Запорізька АЕСФото: Victor/Xinhua/picture alliance
ПолітикаУкраїна

МАГАТЕ постійно інспектуватиме всі АЕС України

Дмитро Вачедін | Анастасія Шепелева
21 хв. тому

МАГАТЕ планує розгорнути місії у складі двох експертів на кожній з атомній електростанції України.

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідає Україну з 16 по 23 січня, щоб домовитися про постійну присутність експертів з ядерної безпеки на всіх атомних електростанціях країни, повідомила пресслужба агентства у п'ятницю, 13 січня.

Під час цієї поїздки глава МАГАТЕ відвідає Південноукраїнську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильську АЕС для розгортання місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з цих об'єктів. Наразі постійну присутність експертів МАГАТЕ забезпечено тільки на Запорізькій АЕС.

Гроссі: Ми повинні запобігти небезпеці ядерної аварії

"Оскільки ця трагічна війна триває другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка завдасть ще більше страждань і руйнувань народу України та інших країн", - наголосив Гроссі, якого цитує сайт МАГАТЕ.

За його словами, експерти МАГАТЕ здійснюватимуть моніторинг ситуації на станціях, оцінюватимуть їхнє обладнання та інші потреби, надаватимуть технічну підтримку та консультації, а також звітуватимуть про свої висновки до штаб-квартири агентства.

Під час повномасштабної війни РФ проти України російські війська захопили Чорнобильську та Запорізьку АЕС. Згодом Чорнобильська АЕС була звільнена українською армією. Територія Запорізької АЕС, яка є найбільшою електростанцією Європи, восени перебувала під інтенсивними обстрілами, що спричинило тривогу світової спільноти.

Читайте також: Звільнений з полону РФ глава ЗАЕС більше не керуватиме станцією - МАГАТЕ

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