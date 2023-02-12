"Енергоатом" повідомив про нову загрозу для ЗАЕС

Рівень води у Каховському водосховищі у 12 метрів буде критичним для Запорізької атомної електростанції. Зараз росіяни знизили його до 13,7 м при нормі у 16 м.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін назвав зниження росіянами води в Каховському водосховищі новою загрозою для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). "Дуже багато загроз на ЗАЕС. Зниження води в Каховському водосховищі - це нова додалася загроза", - сказав Котін під час брифінгу на одній з АЕС у неділю, 12 лютого.

Він зазначив, що на вечір 11 лютого рівень водосховища становить 13,8 метра при нормальному рівні 16 метрів, "щоб станція отримувала підживлення для своїх генераторів, для конденсаторів турбін і для систем безпеки".

"В останні дні ми бачимо, що рівень стабілізувався і трохи підвищується, тому що доходило до 13,7 м, 13,6 м", - цитує Котіна "Інтерфакс-Україна". Він пояснив, що росіяни, які контролюють шлюзи на Каховській ГЕС, почали менше скидати воду, водночас збільшився приплив вгорі Дніпра. Президент "Енергоатому" уточнив, що за таких умов ставок-охолоджувач на ЗАЕС достатньо наповнений і поки що води вистачає, але в разі зниження рівня водосховища до критичної точки, це, за його словами, "буде велика проблема для ЗАЕС".

Котін наголосив, що критичним буде рівень 12 метрів, аварійним - 12,8 метра, і висловив сподівання, що міжнародне співтовариство за сприяння Міжнародного агентства з атомної енергії не допустить критичної ситуації.

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Як нагадує "Інтерфакс-Україна", Держатомрегулювання розпорядженням від 10 лютого 2023 року заборонила експлуатацію енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

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Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 4 березня 2022 року ЗАЕС захопили російські війська. Відтоді сстанцію продовжує обслуговувати український персонал під контролем РФ. Поблизу станції також фіксуються обстріли територій, внаслідок чого пошкоджень зазнають будівлі ЗАЕС. Російська та українська сторони обвинувачують у цьому одна одну, незалежних даних про те, хто обстрілює ЗАЕС, немає.