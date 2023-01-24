МАГАТЕ не знайшло озброєння на українських АЕС

МАГАТЕ провело огляд усіх АЕС в Україні та не виявило на них жодної зброї, повідомив глава агенції Рафаель Гроссі. Напередодні Росія звинуватила Україну в розміщенні військового обладнання на атомних електростанціях.

Після того, як Росія звинуватила Україну в розміщенні військового обладнання на АЕС, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело всебічний огляд усіх АЕС в Україні та не виявило на них жодної зброї. Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі, виступаючи перед Європарламентом у вівторок, 24 січня. "Звичайно ж, результат цієї інспекції був негативним, і ми надамо про це звіт", - сказав він.

За його словами, його агентство вже вдруге викриває закиди у небезпечних та нелегальних діях на АЕС. Перший подібний епізод стався, коли Росія звинуватила Україну у виготовленні "брудних бомб", нагадав він. Тоді інспектори МАГАТЕ також провели термінову ревізію та дійшли висновку, що "весь радіоактивний матеріал знаходиться на своїх місцях і причин для таких припущень немає".

Мета МАГАТЕ - створення зони безпеки на ЗАЕС

На запрошення Києва інспектори МАГАТЕ тепер постійно присутні на всіх п'яти українських АЕС, включаючи Чорнобильську, надаючи технічну підтримку в умовах війни. Наступна мета агентства - створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС та на ній, повідомив Гроссі. Переговори про це він веде як з українською, так і з російською стороною, яка окупувала територію ЗАЕС. Гроссі називає цей діалог мостом, який дає надію на політичне вирішення проблеми атомної безпеки в Україні.

Директор МАГАТЕ пояснив, що зона безпеки довкола ЗАЕС - це не демілітаризована зона. Його агентство домагається вилучення території станції і прилеглої до неї території з бойових дій, а також нерозміщення Росією ракетних установок і важкої артилерії навколо атомної станції.

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Європарламент підтримав переговори МАГАТЕ з Росією та Україною

"В умовах обстрілів, бомбардувань, постійних збоїв в електромережі АЕС не можна виключити ризику аварії. У такому разі є ціла шкала того, що може статися, - відповів глава МАГАТЕ на запитання DW про можливі сценарії у разі аварії на ЗАЕС. - Це можна порівняти з катастрофою поїзда: те, скільки людей загинуть, залежить від різних факторів. Так і тут: чи буде це лише один реактор, чи постраждає сховище палива, наскільки велика територія поразки? У будь-якому випадку на власному досвіді ми це перевіряти не хочемо!"

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Європарламент підтримав ініціативу МАГАТЕ щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС. "Російська агресія в Україні - це пряма загроза ядерній безпеці на нашому континенті, - сказав голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід МакАлістер. - Ми сподіваємося, що всі зусилля (МАГАТЕ) приведуть до угоди". Глава підкомітету Європарламенту з безпеки та оборони Наталі Луазо висловила сподівання, що ці переговори незабаром завершаться, а безпечна зона навколо ЗАЕС буде створена якнайшвидше.

Переговори з президентом України Володимиром Зеленським в Україні Гроссі вже провів, і найближчими днями попрямує до Росії.