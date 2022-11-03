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Енергетична криза
Інспектори МАГАТЕ провели незалежну перевірку двох ядерних об'єктів України
Інспектори МАГАТЕ провели незалежну перевірку двох ядерних об'єктів УкраїниФото: D. Candano Laris/IAEA/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

МАГАТЕ не виявила ознак підготовки Україною "брудної бомби"

Олександр Куницький
7 хв. тому

Після звинувачень з боку Росії в тому, що Київ готується застосувати "брудну бомбу" МАГАТЕ провела інспекцію ядерних об'єктів в Україні. Експерти не виявили ознак незадекларованої ядерної діяльності.

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Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили інспекцію на трьох об'єктах в Україні. Жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності вони не виявлили, повідомило МАГАТЕ у четвер,3 листопада.

"На основі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незадекларованої ядерної діяльності та матеріалів на цих об'єктах", - йдеться у повідомленні.

Інспектори також відібрали проби довкілля для аналізу в лабораторіях. Ці дані можуть надати інформацію про минулу та поточну діяльність, пов'язану з поводженням з ядерними матеріалами, пояснили в агентстві.

Інспекторів запросила Україна для спростування звинувачень РФ у нібито підготовці "брудної бомби" на трьох об'єктах - Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті у Жовтих Водах та "Південному машинобудівному заводі" у Дніпрі. Як наголосили в МАГАТЕ, під час перевірки інспектори отримали безперешкодний доступ до всіх об'єктів.

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Російські закиди про "брудну бомбу"

З 23 жовтня офіційні особи Росії неодноразово заявляли про нібито плани Києва провести провокацію з "брудною бомбою". Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, зокрема, повідомив про це керівникам оборонних відомств США, Франції, Туреччини, Великобританії, Індії та Китаю.

Також на вимогу РФ скликали засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з цього питання, однак на ньому, за словам західних дипломатів, Москва не навела жодних доказів на підтвердження свої закидів. "Росія не повинна використовувати вигадані приводи для подальшої ескалації. Твердження, що Україна планує застосувати на своїй території "брудну бомбу" з радіоактивним матеріалом - чиста брехня", - наголосив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг.

У Києві також рішуче відкинули подібні твердження, наголошуючи, що за такою риторикою Росії може стояти підготовка до власного застосування такої бомби. "Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала", - заявив наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський.

"Брудна бомба" - це неядерний снаряд, начинений радіоактивними речовинами, під час вибуху якого не відбувається ядерної реакції, але який призводить до радіоактивного забруднення території.

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