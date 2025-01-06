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В МАГАТЕ заявили про вибухи та кулеметні черги поблизу ЗАЕС

Анастасія Шепелева
6 січня 2025 р.

5 січня біля окупованої ЗАЕС лунали гучні вибухи, які збіглися у часі з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, повідомили в МАГАТЕ. Також співробітники місії агентства чули кулеметні черги.

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Російський військовий на території ЗАЕС, 1 травня 2022 року
Російський військовий на території ЗАЕС (фото з архіву)Фото: Andrey Borodulin/AFP

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що у неділю, 5 січня, чули гучні вибухи поблизу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ.

Це збіглося у часі з повідомленнями про імовірну атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало "ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи", наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За даними команди місії МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, два гучних вибухи пролунали за периметром майданчика приблизно о 12:45 та 15:45. Також вони повідомили, що неодноразово чули кулеметні черги там. 

Інтенсивність бойових дій в районі ЗАЕС зросла - МАГАТЕ

Наразі в агентстві не можуть підтвердити, чи мало це якийсь вплив на обладнання станції чи її працівників. Однак представники місії повідомили, що інтенсивність бойових дій в районі ЗАЕС, зокрема численні вибухи на різних відстанях від майданчика, за останні 24 години зросла. 

"Атака на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятною, - заявив Гроссі. - На тлі посилення військової активності на ЗАЕС, я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці".

Також він закликав дотримуватися принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН для захисту об'єкта, а також принципів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ.

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