Росія може зупинити ЗАЕС, співробітники попереджають про загрозу

Росія розгляне питання переведення до "холодного резерву" п'ятого та шостого енергоблоків Запорізької АЕС, що призведе до зупинки роботи станції, у разі, "якщо не припиняться обстріли об'єкта". Про це у четвер, 18 серпня, заявив на брифінгу глава військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

"Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілом атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" п'ятого та шостого енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - цитує Кирилова російська інформагенція "РИА Новости".

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"Енергоатом" попереджає про "радіаційну катастрофу"

В українській державній енергетичній компанії "Енергоатом" заявили, що зупинка ЗАЕС "наблизить можливий сценарій радіаційної катастрофи". "Через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна буде використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції", - йдеться уповідомленні компанії.

В "Енергоатомі" вважають, що росіяни хочуть від’єднати ЗАЕС від української мережі та підключити станцію до Криму.

18 серпня персонал станції оприлюднив колективний лист зі зверненням до міжнародної спільноти, в якому висловив тривогу за майбутнє через безпекову ситуацію на ЗАЕС.

"Протягом останніх двох тижнів атомна станція стала, по суті, ціллю безперервних військових атак. Артилерійські удари стають з кожним разом дедалі потужнішими та небезпечнішими, а загроза знищення критично важливих об'єктів забезпечення ядерної безпеки - все більш реальною", - йдеться у зверненні.

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Зеленський обговорив ситуацію на ЗАЕС з генсеком ООН

Під час зустрічі у Львові з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію довкола ЗАЕС та закликав ООН забезпечити безпеку цього об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ.

"Окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС. Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки", - зазначається у повідомленні пресслужби українського президента.

Нагадаємо, з березня ЗАЕС в Енергодарі перебуває під контролем сил РФ.