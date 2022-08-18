Зустріч у Львові: Зеленський закликав генсека ООН сприяти поверненню полонених

Президент України Володимир Зеленський закликав генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша задіяти всі механізми для повернення українських військовополонених додому. Про це він заявив у четвер, 18 серпня, у Львові під час спільної пресконференції за результатами тристоронніх переговорів із Гутеррішем і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти всі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому", - цитує Зеленського Інтерфакс-Україна.

Також президент України повідомив, що виникла згода щодо якнайшвидшого спрямування до Оленівки місії для встановлення фактів загибелі українських військовополонених.

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Можливість місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Гутерріш, своєю чергою, закликав до завершення війни в Україні, та назвав угоду про розблокування експорту українського зерна "тільки початком" на цьому шляху. "Закликаю всі сторони докладати зусиль для підтримання успіху", - цитує його агенція dpa.

Під час переговорів вдалося домовитися про параметри можливої місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію(ЗАЕС), яка перебуває під контролем сил РФ і протягом останнього часу піддається обстрілам. Генсек ООН висловив "серйозне занепокоєння" через безпекову ситуацію на станції. "Маємо говорити як є - будь-яке потенційне пошкодження - це самогубство", - цитує його агенція AFP.

Президент Туреччини також висловив занепокоєння з приводу ситуації на ЗАЕС, згадавши про Чорнобильську катастрофу. "Ми озвучили своє занепокоєння у зв'язку з обстрілами, що тривають довкола Запорізької АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль", - сказав Ердоган на пресконференції.

Зустріч проходила у закритому для преси режимі та тривала 40 хвилин. За даними турецького агентства Anadolu, на ній також були присутні міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, глава турецької національної розвідувальної організації Хакан Фідан і речник президента Ібрагім Калін.

Тристоронньому саміту передували двосторонні зустрічі Зеленського з генсеком ООН та президентом Туреччини.