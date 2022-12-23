Зеленський: Переговори про вступ в ЄС маємо почати в 2023-му

Серед пріоритетів української дипломатії на 2023 рік Зеленський виділив розвиток співпраці з ЄС та НАТО, залучення військової допомоги, покарання Росії і збільшення присутності України в Африці та на Глобальному Півдні.

Одним з головних завдань української дипломатії на 2023 рік є початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, заявив президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 грудня, під час конференції послів України "Війна і нові горизонти у світі", повідомляє пресслужба Офіса президента України.

Серед інших він також виділив підготовку до саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО) й "забезпечення конкретних результатів цього саміту для України".

Він зазначив, що Україна має реалізувати такі завдання, "щоб наступний рік став справді переможним роком для нас усіх".

Військова допомога

Зеленський додав, що кожному представнику української дипломатичної служби будуть представлені оновлені оборонні й безпекові потреби для армії. "Ви маєте постійно працювати над тим, щоб їх задовольнити", - наголосив український президент.

Він зауважив, що протягом 2022 року, попри всі складнощі, Україна змогла добитися постачань партнерами таких важливих озброєнь, як зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, NASAMS, IRIS-T, Crotale. "Нам говорили, що це неможливо. Все це неможливо. Тепер усе це є. Дипломатія - це саме такий інструмент. Все, про що на початку кажуть "ні", має стати конкретним результатом для нас усіх", - зазначив він.

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Відновлення і мир

Також він зауважив, що Офіс президента представить можливі заходи для реалізації "української формули миру". "Я хочу підкреслити: це практична річ. Не абстракція якась, не якась там виверт, не риторичний інструмент. Це конкретне завдання, пункти, які треба реалізувати, щоб відновити територіальну цілісність нашої держави й гарантувати безпеку Україні та українцям", - сказав Володимир Зеленський

Ще одним пріоритетом пріоритетом назвав забезпечення потреб України, зокрема в енергетиці, у відновленні після російських ударів.

Покарання Росії

Окремо Зеленський виділив низку заходів, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України, зокрема "нові сильні санкційні пакети", ухвалення яких має забезпечити українська дипломатична служба. "Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані саме ваші дії - дії нашого дипломатичного корпусу", - сказав він.

Президент додав, що дипломати мають допомагати знаходити й блокувати активи РФ, пов’язані з посадовцями та бізнесом, який підтримує війну. "Всі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України. Робіть усе, щоб країни, у яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний дієвий механізм", - наголосив голова держави.

Також він закликав дипкорпус працювати над розширенням міжнародної підтримки створення трибуналу щодо злочину агресії проти України та воєнних злочинців.

Нові можливості для України

Володимир Зеленський наголосив: Україні необхідно приділяти особливу увагу тим регіонам і континентам, де її інтереси наразі представлені менше, ніж необхідно, зокрема Африці та країнам Глобального Півдня.

За його словами, Київ вже перезавантажує відносини з десятками країн Африки: визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України. "Також ми розробили концепцію торговельного дому "Україна - Африка" з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн Африканського континенту", - зазначив президент, додавши, що загалом планується представлення інтересів України в 30 країнах Африканського континенту.

Володимир Зеленський зауважив, що "Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах" й в інших регіонах, зокрема в Латинській Америці, Індії, Китаї, Південно-Східній Азії, у регіоні островів Індійського й Тихого океанів.

"Нам потрібен такий інструмент, який дасть нашій державі змогу бути суб’єктом реагування на кризові ситуації у світі. Наша присутність має бути відчутною абсолютно всім, у нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього ми готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу та сформує додаткові лінії співпраці з партнерами", - сказав він.

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