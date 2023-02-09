Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Брюсселя 9 лютого зустрівся з королем Бельгії Філіпом І. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 9 лютого (оновлюється).

++23:00++

Зеленський у Брюсселі зустрівся з королем Бельгії

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Брюсселя зустрівся з королем Бельгії Філіпом І, повідомив Twitter бельгійського королівського палацу.

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Зеленський передав бельгійцям уламок збитого над Україною російського літака Су-25, на якому український пілот написав "разом ми переможемо".

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++22:35++

Зеленський: З Німеччиною стосунки розвиваються "хвилеподібно"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що відносини Берліна та Києва на тлі російської агресії розвиваються "хвилеподібно" - у них є "підйоми та спади". Таку позицію він озвучив в інтерв'ю німецькому щотижневому журналу Der Spiegel.

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц (ілюстративне фото) Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

"За природою я - швидка людина. Інші діють повільніше, що також може бути пов'язане з їхньою бюрократією", - зазначив він.

За його словами, пожвавлення стосунків відбулося, коли він отримав підтримку президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, а також, коли німецький уряд надав Україні систему протиповітряної оборони. Гальмуванням Зеленський назвав дебати навколо постачання танків.

++22:12++

Повітряна тривога оголошена в східних областях України.

++21:58++

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак заявляє, що "за наявними даними, імовірна атака дронами-камікадзе в напрямку області". Він просить громадян дослухатися до сигналів повітряної тривоги, триматися подалі від об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів, і не публікувати результати роботи протиповітряної оборони чи влучань.

++21:21++

Високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу сказав американському виданню The Wall Street Journal, що Фінляндія дала зрозуміти: швидше за все, вона не здійснюватиме прямих поставок танків в Україну до офіційного членства в НАТО, який зараз блокується Туреччиною. За його словами, Фінляндія має близько 240 танків, але навіть після приєднання до блоку зможе поділитися лише кількома з них.

++20:52++

Литва дасть ЗСУ 36 зенітних установок для боротьби з дронами

У рамках уже анонсованої нової партії військової допомоги Литва надасть Україні, зокрема, 36 зенітних ракетних комплексів, які допоможуть боротися з російськими дронами, в тому числі іранського виробництва Shahed. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на спільному брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі.

Тим часом британські аналітики Conflict Armament Research вважають, що Іран удосконалив безпілотники, які постачає Росії, для нанесення максимальної шкоди. Експерти вивчили боєголовку Shahed-131, яку знайшли неподалік Одеси восени 2022 року. За їхніми даними, до бойової частини дрона додали дрібні металеві осколки, які під час вибуху розлітаються на велику відстань. Крім того, боєголовка тепер містить 18 невеликих додаткових зарядів, які посилюють вибух і можуть пробивати броню, передає CNN.

++20:24++

У Києві перейменували проспект і площу Перемоги

Київська міська рада перейменувала проспект і площу Перемоги. На сьогоднішньому засіданні перейменували 31 вулицю, провулок, проспект та інший об'єкт, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим, а всього в столиці України "дерусифікували" вже 268 об'єктів.

Напередодні в Києві прибрали пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, а сьогодні демонтують пам'ятник радянському воєначальнику Миколі Ватуніну.

Демонтаж пам'ятника Ватутіну в Києві Фото: Vladimir Shtanko/AA/picture alliance

"Очікує столиця і на рішення міністерства культури, яке нарешті дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків Щорсу, на чому давно наполягають кияни", - йдеться в повідомленні Київради.

++19:57++

Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва загинули четверо людей. Шістьох урятували з-під завалів. П'ятеро з них ушпиталені. Одна особа відмовилась від госпіталізації. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

++19:33++

Намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської областей, армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, пише у вечірньому зведенні генеральний шьаб Збройних сил України.

Сьогодні російські війська завдали 41 авіаційного та трьох ракетних ударів, два з яких - по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ на Донеччині. Крім того, вони здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Натомість українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і двох ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Сили протиповітряної оборони збили три російські безпілотники: два - типу "Орлан-10" і один - "Оріон". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, два райони зосередження сил, склад боєприпасів і позицію протиповітряної оборони РФ.

++19:14++

Польща закриває ключовий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Польща вирішила закрити один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю - Бобровники.

Стіна на кордоні з Білоруссю - "Європа у фокусі" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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Підставою для посилення напруженості між Варшавою та Мінськом став вирок журналісту польського походження, якого суд у Білорусі засудив до восьми років позбавлення волі.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінські також доручив підготувати заяви про включення до санкційного списку осіб, пов'язаних з режимом правителя Білорусі Олександра Лукашенка, "відповідальних за репресії проти поляків".

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++18:48++

Кількість жертв унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва зросла до двох. Чотирьох осіб вдалося врятувати з-під завалів. Порятунок ще двох триває, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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++18:22++

Німеччина передасть Словаччині дві системи протиповітряної оборони (ППО) Mantis, яка захистить ними свій східний кордон з Україною, повідомило словацьке міністерство оборони.

Раніше країна посилила свою ППО кількома кількома системами Patriot після того, як

передала Україні свої застарілі С-300.

++18:00++

Міністерство оборони Чехії повідомило про підписання державною компанією VOP CZ меморандуму з українським державним концерном "Укроборонпром" про ремонт бронетехніки.

++17:35++

Німецький Rheinmetall готовий постачати ЗСУ новітні танки Panther

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий постачати Україні новітні бойові танки Panther і бойові машини піхоти Lynx. Про це повідомив газеті Handelsblatt генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger).

Німецький новітній бойовий танк Panther KF51 Фото: Julian Stratenschulte/dpa

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", - сказав він і додав, що Україна також висловила зацікавленість у новій БМП Lynx.

За його словами, постачання "Пантер" може розпочатися через 15-18 місяців, однак перед цим його має схвалити уряд Німеччини.

++17:17++

Великобританія запровадила санкції щодо семи росіян за кіберзлочинність. У міністерстві закордонних справ королівства заявили про 149 жертв вірусів Conti і Ryuk, за допомогою яких кіберзлочинці викрали 27 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 33 мільйона доларів).

++16:55++

Мерка Парижа в Києві: Не хочу участі росіян у нас на Олімпіаді

Мерка Парижа Анн Ідальго приїхала до Києва, де заявила, що не хоче, щоби російські атлети брали участь в Олімпійських іграх, які столиця Франції прийматиме в 2024 році.

Анн Ідальго Фото: Pascal Lachendad/AFP/Getty Images

"Поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях", - заявила вона та висловила переконання, що "Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію".

Тим часом президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) закликав Україну відмовитися від погроз бойкоту Олімпіади-2024. За його словами, участь росіян і білорусів в іграх під нейтральним прапором "ще навіть не обговорювалася конкретно", заяви, що це підтримуватиме російське вторгнення є "наклепницькими", а їхнє відсторонення - буде дискримінацією.

Він спрямував відповідного листа голові Національного олімпійського комітету України (НОК), міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту: "Ваш лист до ваших колег з НОКів, міжнародних федерацій, членів МОК і майбутніх господарів Олімпійських ігор, який тисне на них у спробі публічно вплинути на ухвалення ними рішень, був сприйнятий переважною більшістю з них щонайменше, як такий, що викликає надзвичайний жаль".

++16:33++

Десятий пакет санкцій Європейського Союзу щодо Росії за війну проти України включатиме нові обмеження, які позбавлять РФ іще 10 мільярдів євро доходів, а також стосуватиметься російських пропагандистів, як просив Київ. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом України Володимиром Зеленським після саміту ЄС у Брюсселі.

++16:17++

У Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу. Причини з'ясовуються. Під завалами можуть бути люди. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, вибухнув газовий балон. Трьох людей дістали з-під завалів.

++16:06++

Зеленський: Кілька країн ЄС готові надати Україні винищувачі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кілька лідерів Європейського Союзу на сьогоднішньому саміті висловили готовність надати літаки.

Винищувачі для України: наскільки це реалістично? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Сьогодні я почув від лідерів деяких держав у Європі готовність надавати нам необхідну зброю, в тому числі літаки", - сказав він на пресконференції у Брюсселі. Зеленський додав, що підніматиме питання бойової авіації на двосторонніх переговорах з лідерами.

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відредагував свій допис про те, що "питання винищувачів для України вирішене" на "схоже, може бути вирішене".

Перед самітом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вкотре висловив готовність надати Україні винищувачі, але не першими в Північноатлантичному альянсі (НАТО). На його думку, першими надати Києву бойові літаки могли би ті країни блоку, які мають їх у великій кількості.

++16:00++

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед початком саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі пообіцяв гуманітарну та фінансову підтримку Україні. "Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні", - написав він у Twitter.

Водночас Орбан зазначив, що Угорщина належить до "мирного табору": "Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоби запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!".

++15:38++

SpaceX обмежила можливість ЗСУ управляти дронами через Starlink

Американська компанія SpaceX обмежила можливості українських військових управляти дронами за допомогою системи супутникового інтернету Starlink.

Starlink на Харківщині Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотуелл пояснила, що Starlink "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї". "Однак українці використовують його непередбаченим чином, що не є частиною будь-якої угоди. Ми знаємо, що військові використовують його для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях", - сказала вона.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь закликав компанію Ілона Маска визначитися: чи підтримує вона Київ, і тоді "не вигадує, як нашкодити", чи вона на стороні Кремля, а отже "права" на вбивства, захоплення територій".

++15:17++

Байден: Путін уже втратив Україну

Президент РФ Володимир Путін "уже втратив Україну", заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю програмі NewsHour американської некомерційної служби телемовлення PBS. "Він думав, що якщо він вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, бо побоїться діяти. Спустіться вниз на землю - нічого з цього не сталося", - пояснив він.

++14:51++

Єрмак: Питання винищувачів для України вирішене

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. "Деталі трохи згодом", - написав він у Telegram.

++14:35++

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС на саміті в Брюсселі постачати Україні зброю швидше, перш ніж Росія зможе зібрати свої сили для нових атак.

"Ми маємо нарощувати динаміку нашої співпраці, ми маємо робити це швидше, ніж агресор", – сказав Зеленський, цитує AFP.

++14:20++

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час засідання, в ході якого виступив президент України Володимир Зеленський, закликала надати Україні літаки та далекобійну зброю.

"Держави-члени ЄС повинні швидко розглянути, як наступний крок, надання систем дальнього радіусу дії та винищувачів, необхідних вам для захисту свободи, яку багато хто сприймає як належне", - заявила Мецола. За її словами, відповідь має бути пропорційна загрозі, яка є дуже серйозною.

"Україна – це Європа, і майбутнє вашої нації – в Європейському Союзі", - сказала вона, звертаючись до Зеленського.

++13:20++

Президент України Володимир Зеленський виступив перед депутатами Європарламенту у Брюсселі. Присутні у залі зустрічали його оплесками і стоячи. Промова Зеленського, яку він розпочав зі "Слава Україні!", теж кілька разів зривала оплески.

Виступ Зеленського у Європарламенті завершився гімном України Фото: Alain Rolland/REUTERS

"Я дякую вам за те, що ми захищаємось разом. І ми мусимо захиститись. Це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремося проти зневаги. Де б ми не жили, ми робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, онуків, безумовним тлом для цього є мир. Мир та безпека. Чи буде це все можливим, якщо не здолати антиєвропейську силу, яка прагне вкрасти у нас з вами, у нас всіх Європу? Ні, лише наша перемога все це гарантуватиме, кожну зі наших з вами спільних європейських цінностей. Наша обов'язкова перемога", — наголосив Зеленський.

Завершився виступ Зеленського національним гімном України.

++12:30++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) перед початком саміту глав держав та урядів країн ЄС у Брюсселі вкотре наголосив, що Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно, повідомляє dpa.

Шольц зазначив, що зустріч є нагодою "ще раз надіслати цей сигнал єдності, солідарності та показати, що ми продовжуватимемо підтримку України у захисті її незалежності та цілісності стільки, скільки буде потрібно".

Канцлер ФРН наголосив, що з усіх держав ЄС Німеччина є країною, яка надає Україні "найбільшу фінансову та гуманітарну підтримку, а також найбільш конкретну підтримку, коли йдеться про постачання зброї".

++11:45++

Погода продовжує відігравати значну роль у перебігу війни Росії проти Україні. Через те, що земля замерзла, за останні тижні умови пересування по місцевості у східній Україні, ймовірно, мало змінилися. Та підвищення температури і танення снігу на наступному тижні, яке прогнозують синоптики, ймовірно, погіршить умови для пересування по всій території Донбасу. Про це йдеться у щоденному аналізі британської розвідки, опублікованому в Twitter міністерства оборони країни.

В середині та кінці березня умови пересування місцевістю, ймовірно, будуть найгіршими, зазначають у розвідці. "Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте ймовірні політичні чи оперативні перспективи можуть переважити такі побоювання, як це продемонструвала Росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року", - зазначають у британській розвідці.

++11:10++

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон прибули до Брюсселя, повідомляє AFP з посиланням на офіційних осіб.

Фото з Зеленським та Макроном також опублікувала в Twitter очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Ласкаво просимо до Брюсселя, дорогий Володимире Зеленський. Серця європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу", - написала вона.

Зеленський має взяти участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу і виступити із промовою перед депутатами Європарламенту

++10:50++

Служба безпеки України викрила співробітника "Укрзалізниці", який коригував ракетні удари по Києву, повідомляє пресслужба відомства.

За даними СБУ, чинний посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця" перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

Насамперед російську сторону цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, повідомляють у службі. Крім того, посадовець намагався передати росіянам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

У разі захоплення регіону за співпрацю чоловіку обіцяли лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях, зазначають в СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка у Чернігові за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна, повідомили у відомстві.

++10:30++

Країни-члени ЄС повинні спільно купувати зброю та боєприпаси для України, заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас журналістам перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters. "Дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні", - зазначила вона.

+10:00++

Російські війська почали великий наступ у Луганській області, вважають в американському Інституті вивчення війни ISW. Темпи російських операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна на заході регіону помітно зросли за останній тиждень, йдеться у звіті аналітиків за 8 лютого.

++09:00++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Війська РФ, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області України, продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки і Вугледара. В ході цих дій вони активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Протягом доби війська РФ завдали трьох ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинули три цивільні людини, ще три - зазнали серйозних поранень. Окрім того, війська РФ здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині, йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження російських військових та їхньої техніки та трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські артилерійські та ракетні підрозділи уразили два пункти управління та три райони зосередження військових РФ, три позиції зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів, повідомляє генштаб ЗСУ.

++08:30++

Великобританія протягом 2023 року надасть Україні військову допомогу на суму щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (понад 2,7 мільярда доларів). Це зафіксовано у підписаній між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком декларації.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить пресслужба його Офісу, пакет включатиме "потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї", а також підготовку українських пілотів. Загалом протягом 2023 року Лондон зобов'язався підготувати вдвічі більше військових Збройних сил України, ніж минулого року, уточнили в пресслужбі Даунінг-стріт.

Крім того, британський прем'єр пообіцяв пришвидшити постачання в Україну різних видів озброєння, зокрема танків Challenger, які "потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну".

++07:45++

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив президента України Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. "Шана Україні та її народу. Шана вам, дорогий Володимире, за вашу мужність і самовідданість", - написав він у Twitter.

Зеленський, своєю чергою, присвятив орден українському народу і подякував Макрону за підтримку. Орден Почесного легіону – найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

++07:25++

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон разом полетять з Парижа до Брюсселя на саміт глав держав і урядів ЄС, повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац.

Напередодні, 8 січня, Зеленський здійснив другий закордонний візит з початку повномасштабного вторгення РФ в Україну. Він відвідав Лондон, де зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, а потім - Париж, де провів переговори з Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Сьогодні, 9 лютого, Зеленський виступить із промовою перед депутатами Європарламенту у Брюсселі, повідомляє агентство dpa. Перед цим він візьме участь у саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.

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