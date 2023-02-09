SpaceX обмежила змогу ЗСУ управляти дронами через Starlink

В компанії Ілона Маска кажуть, що її система супутникового інтернету Starlink не призначена "для використання у вигляді зброї". В Україні закликають SpaceX визначитися: підтримує вона у війні Київ, чи Москву.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у четвер, 9 лютого, закликав американську компанію SpaceX визначитися, чи підтримує вона Київ у війні, розв'язаній Росією. Таким чином він відреагував на інформацію про те, що компанія Ілона Маска обмежила можливості українських військових управляти дронами за допомогою системи супутникового інтернету Starlink.

"Компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України - і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій", - написав Подоляк у Twitter.

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Starlink не має бути зброєю

Напередодні головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотуелл заявила, що Starlink, який українська армія активно використовує у протидії російській агресії, "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї". "Однак українці використовують її непередбаченим чином, що не є частиною будь-якої угоди. Ми знаємо, що військові використовують її для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували її в наступальних цілях", - цитує директорку агенція Reuters.

Зокрема, коментуючи використання Starlink Збройними силами України для керування дронами, Шотуелл зауважила, що SpaceX може "обмежити їхню здатність робити це". "Є те, що ми можемо зробити, і вже зробили", - додала вона. Яких саме заходів вжила компанія, вона уточнити відмовилась.

SpaceX "торгувалася" з міноборони США за Starlink для України

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну SpaceX передала Києву безкоштовно системи Starlink для забезпечення населення інтернетом. Утім у вересні SpaceX повідомила міністерству оборони США (Пентагон), що більше не може продовжувати фінансування Starlink в Україні та попросила перебрати це питання на себе.

Тоді вона оцінювала необхідне фінансування до кінця 2022 року в 120 мільйонів доларів, а протягом наступних 12 місяців - приблизно в 400 мільйонів доларів. Питання забезпечення фінансування обговорювалося на політичному рівні, як в Україні і США, так і в Європейському Союзі, однак невдовзі власник компанії Маск заявив, що SpaceX відкликала своє прохання до американського оборонного відомства перебрати на себе витрати.

У грудні 2022 року Україна домовилася зі SpaceX про отримання тисяч додаткових антен Starlink.