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Голова білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький
Голову білоруського правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького влада країни хоче засудити до 12 років в'язниціФото: CTK/IMAGO
ПолітикаБілорусь

Нобелівському лауреату загрожує 12 років в'язниці в Білорусі

Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
30 хв. тому

Державний обвинувач у Білорусі пропонує засудити до 12 років в'язниці лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького та до 9-11 років інших правозахисників у справі центра "Вясна".

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На слуханнях у суді Ленінського району Мінська у четвер, 9 лютого, державний обвинувач запропонував засудити лауреата Нобелівської премії миру, голову правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького до 12 років ув'язнення в справі проти представників "Вясни", повідомила БелТа.

Інших представників "Вясни", юриста Володимира Лабковича та члена правління організації Валентина Стефановича пропонують засудити на дев'ять та 11 років відповідно. Ще одного члена правління "Вясни" Дмитра Соловйова, який перебуває за кордоном, хочуть заочно засудити до 10 років ув'язнення. Всіх їх пропонують відправити до колонії посиленого режиму.

Крім того, держобвинувач наполягає на виплаті кожним із правозахисників штрафу в розмірі 185 тисяч білоруських рублів (близько 2,7 мільйона гривень. - Ред.).

Політичне переслідування

"Вясна" взяла на себе провідну роль у наданні правової та фінансової допомоги сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів, що спалахнули в Білорусі влітку 2020 року та були жорстоко придушені владою. Чоловіків заарештували в липні 2021 року за звинуваченням у фінансуванні антиурядових протестів, а також у контрабанді грошей. На суді їх тримають у клітці в кайданках.

Біляцький у ході слухань наголосив, що багаторічне переслідування правозахисників у Білорусі - політично мотивоване. Він також нагадав, що міністерство юстиції Білорусі кілька разів відмовляло "Вясні" в реєстрації. Своєї провини підсудні не визнають.

За даними правозахисників на кінець січня, кількість політичних в'язнів у Білорусі майже досягла півтори тисячі.

Нобелівська премія миру в ув'язненні

Біляцький, вже перебуваючи в ув'язненні, отримав Нобелівську премію 2022 року спільно з російською правозахисною організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".

До цього, у розмові з DW, коментуючи ситуацію з кримінальним переслідуванням учасників акцій протесту в Білорусі, Біляцький заявив, що рівень репресій зашкалює. "Масштаб репресій у країні - надзвичайно високий, такого не було з часів Сталіна. Це навіть не можна ні з чим порівняти", - наголосив він.

Читайте також: Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

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