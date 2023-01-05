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Керівник білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький
У Білорусі починається суд над Олесем Біляцьким (на фото)Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance
ПолітикаБілорусь

У Білорусі починається суд над лауреатом Нобелівської премії

Степан Смишляєв
25 хв. тому

Олеся Біляцького влада Білоусі звинувачує в фінансуванні протестів і контрабанді грошей. Очолюваний ним центр "Вясна" надавав допомогу сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів в 2020 році.

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У четвер, 5 січня, в Білорусі починається суд над лауреатом Нобелівської премії миру головою правозахисного центру "Вясна" Олесем Біляцьким, повідомляє Reuters.

60-річного чоловіка заарештували з двома колегами з "Вясни" у 2021 році. Його звинувачують у фінансуванні антиурядових протестів, а також у контрабанді грошей. Правозахисникам загрожує від семи до 12 років позбавлення волі. Четвертий представник "Вясни", який втік з Білорусі, переслідується заочно.

1500 політичних в'язнів

"Вясна" взяла на себе провідну роль у наданні правової та фінансової допомоги сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів, що спалахнули в Білорусі влітку 2020 року та були жорстоко придушені владою. "Звинувачення на адресу наших колег пов'язані з їхньою правозахисною діяльністю, наданням правозахисним центром "Вясна" допомоги жертвам політично мотивованих переслідувань", - вважають в центрі.

Колеги називають Біляцького та інших фігурантів справи політичним в'язнями. За оцінками правозахисників, у білоруських в'язницях перебуває близько 1500 політичних в'язнів.

Нобелівська премія миру

Нобелівську премію миру 2022 року присудили українському "Центру громадянських свобод", російській правозахисній організації "Меморіал" та Біляцькому. Оскільки він на той момент вже був ув'язнений, премію за нього отримала дружина Наталія Пінчук.

Біляцький був одним із ініціаторів демократичного руху, що виник у Білорусі в середині 1980-х років. У 1996 році він заснував організацію "Вясна" у відповідь на спірні поправки до конституції, які наділили правителя Білоусі Олександра Лукашенка диктаторськими повноваженнями та викликали масові демонстрації. З 2011 по 2014 рік він уже перебував в ув'язненні.

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

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