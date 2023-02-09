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Наслідки землетрусу в Туреччині
Наслідки землетрусу в ТуреччиніФото: DHA/AFP
КатастрофиТуреччина

Землетрус у Туреччині й Сирії: збитки сягнуть 4 млрд доларів

Степан Смишляєв
1 год. тому

На вечір 9 лютого в Туреччині й Сирії підтвердили загибель 20 тисяч людей і поранення 75 тисяч. Економічні збитки країн від землетрусу, за підрахунками рейтингового агентства Fitch, сягнуть чотирьох мільярдів доларів.

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За оцінками рейтингової агенції Fitch, економічні збитки Туреччини та Сирії від масштабного землетрусу можуть сягнути чотирьох мільярдів доларів, передає в четвер, 9 лютого інформаційне агентство AFP.

"Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, ймовірно, перевищать два мільярди доларів і можуть досягти чотирьох мільярдів доларів або більше", - зазначили у Fitch.

Зважаючи на те, що страхування в регіоні не надто поширене, рівень застрахованих збитків становитиме близько одного мільярда доларів, прогнозують в агенції.

Песимістичний прогноз

Тим часом професор міжнародної економіки Університету прикладних наук в Констанці (Німеччина) Ердал Ялчин (Erdal Yalcin) значно песимістичніший в оцінках. У коментарі DW Business він спрогнозував, що збитки, ймовірно, значно перевищать 20 мільярдів доларів.

У своєму прогнозі професор посилається на досвід землетрусу в Туреччині в 1999 році. Тоді пошкодження інфраструктури та житла призвели до капітальних витрат у розмірі 15 мільярдів доларів, а державний бюджет втратив близько шести мільярдів доларів. Цьогорічний землетрус "має набагато більший масштаб з точки зору просторових діапазонів і постраждалих міст, тому витрати, ймовірно, будуть набагато вищими", пояснює Ялчин.

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Понад 20 тисяч жертв

На вечір четверга підтверджена загибель понад 17,1 тисячі людей внаслідок землетрусу в Туреччині та ще 3,3 тисячі - в Сирії, тобто разом їхня кількість вже перевищує 20,4 тисячі, повідомляє агентство dpa. Кількість поранених перевищує 75 тисяч. Безліч людей залишилися без домівок і не мають доступу до основних товарів і послуг.

Рятувально-пошукові роботи продовжують понад 100 тисяч людей, включаючи команди з-за кордону. Наразі в Туреччині з-під завалів врятували близько восьми тисяч людей.

У четвер вдень міністерство закордонних справ України повідомило, що під завалами можуть залишатися п'ятеро українців. Їхня доля наразі невідома.

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