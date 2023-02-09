Землетрус у Туреччині й Сирії: збитки сягнуть 4 млрд доларів

На вечір 9 лютого в Туреччині й Сирії підтвердили загибель 20 тисяч людей і поранення 75 тисяч. Економічні збитки країн від землетрусу, за підрахунками рейтингового агентства Fitch, сягнуть чотирьох мільярдів доларів.

За оцінками рейтингової агенції Fitch, економічні збитки Туреччини та Сирії від масштабного землетрусу можуть сягнути чотирьох мільярдів доларів, передає в четвер, 9 лютого інформаційне агентство AFP.

"Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, ймовірно, перевищать два мільярди доларів і можуть досягти чотирьох мільярдів доларів або більше", - зазначили у Fitch.

Зважаючи на те, що страхування в регіоні не надто поширене, рівень застрахованих збитків становитиме близько одного мільярда доларів, прогнозують в агенції.

Песимістичний прогноз

Тим часом професор міжнародної економіки Університету прикладних наук в Констанці (Німеччина) Ердал Ялчин (Erdal Yalcin) значно песимістичніший в оцінках. У коментарі DW Business він спрогнозував, що збитки, ймовірно, значно перевищать 20 мільярдів доларів.

У своєму прогнозі професор посилається на досвід землетрусу в Туреччині в 1999 році. Тоді пошкодження інфраструктури та житла призвели до капітальних витрат у розмірі 15 мільярдів доларів, а державний бюджет втратив близько шести мільярдів доларів. Цьогорічний землетрус "має набагато більший масштаб з точки зору просторових діапазонів і постраждалих міст, тому витрати, ймовірно, будуть набагато вищими", пояснює Ялчин.

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Понад 20 тисяч жертв

На вечір четверга підтверджена загибель понад 17,1 тисячі людей внаслідок землетрусу в Туреччині та ще 3,3 тисячі - в Сирії, тобто разом їхня кількість вже перевищує 20,4 тисячі, повідомляє агентство dpa. Кількість поранених перевищує 75 тисяч. Безліч людей залишилися без домівок і не мають доступу до основних товарів і послуг.

Рятувально-пошукові роботи продовжують понад 100 тисяч людей, включаючи команди з-за кордону. Наразі в Туреччині з-під завалів врятували близько восьми тисяч людей.

У четвер вдень міністерство закордонних справ України повідомило, що під завалами можуть залишатися п'ятеро українців. Їхня доля наразі невідома.

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