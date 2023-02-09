Мецола закликала дати Києву винищувачі та далекобійну зброю

Роберта Мецола, вітаючи президента Зеленського у Європарламенті, закликала надати Києву літаки та зброю дальньої дії для захисту свободи, яку "багато хто сприймає як належне".

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час засідання у четвер, 9 лютого, в ході якого виступив президент України Володимир Зеленський, закликала надати Україні літаки та далекобійну зброю.

"Держави-члени ЄС повинні швидко розглянути, як наступний крок, надання систем дальнього радіусу дії та винищувачів, необхідних вам для захисту свободи, яку багато хто сприймає як належне", - заявила Мецола. За її словами, відповідь має бути пропорційна загрозі, яка є дуже серйозною.

"Україна – це Європа, і майбутнє вашої нації – в Європейському Союзі", - сказала вона, звертаючись до Зеленського.

Зеленський: Україна не дозволить РФ знищити європейський спосіб життя

Зеленський, своєю чергою, також зауважив, що Україна вже на шляху до членства в ЄС. "Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, - членом Євросоюзу, що перемагає", - заявив Зеленський у своєму виступі перед європарламентарями.

Він також зазначив, що Україна разом з Європою захищається від "найбільш антиєвропейської сили сучасного світу". "Український європейський спосіб життя намагаються знищити тотальною війною. Але для чого? Щоб після українського європейського способу життя знищити європейський шлях як такий. Для кожного з усіх 27 елементів європейського способу життя, 27 країн Євросоюзу. Ми цього не дозволимо", - наголосив президент України.

Зеленський проситиме пришвидшити поставки зброї

Напередодні DW повідомляла, що Зеленський прибув до Брюсселя, щоб отримати підтримку Європейської Ради та пришвидшити надання Україні критично необхідної зброї.

Як нагадало джерело видання з передової дипломатичної команди Зеленського, під час візиту Зеленського до США наприкінці грудня минулого року, Київ отримав "домовленість про передачу Україні зенітних ракетних комплексів Patriot і значну фінансову підтримку, за яку проголосував Конгрес".

"Тому президент України очікує подібних результатів, коли особисто їде в інші столиці", - сказав співрозмовник. При цьому дипломат зазначив, що, "звичайно, такі рішення - не справа Євроради, а рішення країн-членів".

Очікується, що Зеленський озвучить потреби України в зброї під час саміту Євроради та поспілкується особисто з кожним із 27 лідерів країн-членів Європейського Союзу. За словами співрозмовника, Україна потребує передусім артилерійських систем дальнього радіусу та багато амуніції.