  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Паркан на кордоні Польщі і Білорусі
Паркан на кордоні Польщі та Білорусі (ілюстративне фото)Фото: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance
ПолітикаПольща

Польща закриє великий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Степан Смишляєв
1 год. тому

Рішенню Варшави обмежити сполучення з сусідньої країною передував вирок журналісту польського походження в Білорусі. В Польщі його назвали ганебним та ініціювали запровадження санкцій ЄС щодо причетних до переслідування.

https://p.dw.com/p/4NIri

Варшава вирішила закрити один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю - Бобровники. Про це повідомив у четвер, 9 лютого, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінські.

"Я вирішив призупинити з 12:00 10 лютого до подальшого повідомлення рух на польсько-білоруському кордоні в Бобровниках", - написав міністр у Twitter.

Він також доручив підготувати заяви про включення до санкційного списку "інших осіб", пов'язаних з режимом правителя Білорусі Олександра Лукашенка, "відповідальних за репресії проти поляків".

Читайте також: Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Вирок польському журналісту в Білорусі

Підставою для посилення напруженості між Варшавою та Мінськом став вирок журналісту польського походження Анджею Почобуту, якого напередодні суд у Білорусі засудив до восьми років позбавлення волі. Журналіста звинуватили в  "закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці" Білорусі а також у діях, "спрямованих на розпалювання національної, релігійної та іншої соціальної ворожнечі".

Вирок викликав гостру реакцію з боку Польщі. Зокрема, Сейм (нижня палата польського парламенту. - Ред.) ухвалив резолюцію, в якій закликав запровадити санкції як на рівні Польщі, так і на рівні Європейського Союзу проти суддів, прокурорів, чиновників та інших осіб, причетних до переслідування Почобута та інших поляків, пише Польське радіо.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав цей вирок ганебним. "Історія Польщі кінця ХХ-го століття показує, що московські правителі, які виступають проти власного суспільства, повинні впасти, і справедливість переможе. Вільна Білорусь і її вірний син Анджей Почобут переможе!" - написав він у Twitter.

Читайте також: Як Польща стала головним противником Лукашенка та держпропаганди Білорусі

135-кілометрова стіна на кордоні Польщі з Білоруссю

Читайте також: Польща відгородиться електронним парканом від Росії

210 км колючого дроту: Польща будує паркан на кордоні з РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Європейської Ради Шарль Мішель (ліворуч), президент України Володимир Зеленський (в центрі), президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч) на саміті ЄС у Брюсселі 3 лютого 2023 року

Зеленський: Низка країн ЄС готова дати Україні бойові літаки

Політика2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Руйнування внаслідок землетрусу поблизу міста Харім у Сирії

Найбільш руйнівні землетруси: що про них відомо

Найбільш руйнівні землетруси: що про них відомо

Катастрофи25 хв. тому
Заступниця головного прокурора Нідерландів і членкиня Об'єднаної слідчої групи Дігна ван Буцелер

Прокурорка Нідерландів: Путін - підозрюваний у справі MH17

Прокурорка Нідерландів: Путін - підозрюваний у справі MH17

Закон і право1 год. тому
external

Дивовижні історії порятунку дітей після землетрусу

Дивовижні історії порятунку дітей після землетрусу

Суспільство4 год. тому03:33 хв.
Анна Нетребко

Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

Культура10 год. тому
Кількість жертв землетрусу у Туреччині і Сирії перевищила 11 тисяч

Причини землетрусу в Туреччині. Що кажуть експерти з ФРН

Причини землетрусу в Туреччині. Що кажуть експерти з ФРН

Катастрофи8 лютого 2023 р.
Танк Leopard-2

Тарас Чмут: "Ми не виграємо війну одними танками"

Тарас Чмут: "Ми не виграємо війну одними танками"

Конфлікти8 лютого 2023 р.
На головну сторінку