Польща закриє великий пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Рішенню Варшави обмежити сполучення з сусідньої країною передував вирок журналісту польського походження в Білорусі. В Польщі його назвали ганебним та ініціювали запровадження санкцій ЄС щодо причетних до переслідування.

Варшава вирішила закрити один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю - Бобровники. Про це повідомив у четвер, 9 лютого, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінські.

"Я вирішив призупинити з 12:00 10 лютого до подальшого повідомлення рух на польсько-білоруському кордоні в Бобровниках", - написав міністр у Twitter.

Він також доручив підготувати заяви про включення до санкційного списку "інших осіб", пов'язаних з режимом правителя Білорусі Олександра Лукашенка, "відповідальних за репресії проти поляків".

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Вирок польському журналісту в Білорусі

Підставою для посилення напруженості між Варшавою та Мінськом став вирок журналісту польського походження Анджею Почобуту, якого напередодні суд у Білорусі засудив до восьми років позбавлення волі. Журналіста звинуватили в "закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці" Білорусі а також у діях, "спрямованих на розпалювання національної, релігійної та іншої соціальної ворожнечі".

Вирок викликав гостру реакцію з боку Польщі. Зокрема, Сейм (нижня палата польського парламенту. - Ред.) ухвалив резолюцію, в якій закликав запровадити санкції як на рівні Польщі, так і на рівні Європейського Союзу проти суддів, прокурорів, чиновників та інших осіб, причетних до переслідування Почобута та інших поляків, пише Польське радіо.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав цей вирок ганебним. "Історія Польщі кінця ХХ-го століття показує, що московські правителі, які виступають проти власного суспільства, повинні впасти, і справедливість переможе. Вільна Білорусь і її вірний син Анджей Почобут переможе!" - написав він у Twitter.

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135-кілометрова стіна на кордоні Польщі з Білоруссю To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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