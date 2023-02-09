Лондон та Київ погодили надання далекобійної зброї Україні

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали декларацію, у якій, зокрема, зафіксували новий оборонний пакет та проведення Конференції з відновлення України у червні в Лондоні.

Великобританія протягом 2023 року надасть Україні військову допомогу на суму щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (понад 2,7 мільярда доларів). Це зафіксовано у підписаній між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком Декларації єдності, оприлюдненій ввечері середи, 8 лютого, на сайті британського уряду.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить пресслужба його Офісу, пакет включатиме "потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї", а також підготовку українських пілотів. Загалом протягом 2023 року Лондон зобов'язався підготувати вдвічі більше військових Збройних сил України, ніж минулого року, уточнили в пресслужбі Даунінг-стріт.

Крім того, британський прем'єр пообіцяв пришвидшити постачання в Україну різних видів озброєння, зокрема танків Challenger, які "потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну".

Також підписана декларація містить зобов'язання Лондона посилити санкції проти РФ, боротися з усіма формами обходу обмежувальних заходів, а також використовувати заморожені російські активи для підтримки України.

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Конференція з відновлення України в Лондоні

Британська сторона в декларації також пообіцяла прискорити роботу з імплементації Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами, підписаної 2020 року. "Це передбачає преференції для низки товарів та послуг і встановлює, що наші відносини будуються на спільних цінностях, демократичних принципах, правах людини та основоположних свободах, відкритих економіках, верховенстві права та боротьбі з корупцією", - йдеться у документі.

Крім того, як зафіксовано у декларації, 21-22 червня у Лондоні відбудеться Конференція з відновлення України. "Великобританія намагатиметься полегшити доступ України до британських приватних фінансових, страхових, технологічних та інших експертних знань", - йдеться у документі.

Зеленський відвідав Лондон вперше з початку війни

Підписання декларації відбулося в межах візиту президента Зеленського у Лондон, що став його другою закордонною поїздкою від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією. В ході візиту українського лідера вперше прийняв британський монарх - король Великобританії Чарльз ІІІ.

Перед прийомом у Букінгемському палаці Зеленський виступив перед парламентом Великобританії та закликав надати Україні винищувачі. Український лідер подарував британським законодавцям шолом пілота Збройних сил України (ЗСУ), на якому була написана фраза "Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб її захистити".