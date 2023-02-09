Лондон та Київ погодили надання далекобійної зброї Україні
Анастасія Шепелева
2 год. тому
Під час зустрічі Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали декларацію, у якій, зокрема, зафіксували новий оборонний пакет та проведення Конференції з відновлення України у червні в Лондоні.
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Великобританія протягом 2023 року надасть Україні військову допомогу на суму щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (понад 2,7 мільярда доларів). Це зафіксовано у підписаній між президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком Декларації єдності, оприлюдненій ввечері середи, 8 лютого, на сайті британського уряду.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, слова якого наводить пресслужба його Офісу, пакет включатиме "потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї", а також підготовку українських пілотів. Загалом протягом 2023 року Лондон зобов'язався підготувати вдвічі більше військових Збройних сил України, ніж минулого року, уточнили в пресслужбі Даунінг-стріт.
Крім того, британський прем'єр пообіцяв пришвидшити постачання в Україну різних видів озброєння, зокрема танків Challenger, які "потрібні вже наступного місяця, щоб захищати Україну".
Також підписана декларація містить зобов'язання Лондона посилити санкції проти РФ, боротися з усіма формами обходу обмежувальних заходів, а також використовувати заморожені російські активи для підтримки України.
Британська сторона в декларації також пообіцяла прискорити роботу з імплементації Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами, підписаної 2020 року. "Це передбачає преференції для низки товарів та послуг і встановлює, що наші відносини будуються на спільних цінностях, демократичних принципах, правах людини та основоположних свободах, відкритих економіках, верховенстві права та боротьбі з корупцією", - йдеться у документі.
Крім того, як зафіксовано у декларації, 21-22 червня у Лондоні відбудеться Конференція з відновлення України. "Великобританія намагатиметься полегшити доступ України до британських приватних фінансових, страхових, технологічних та інших експертних знань", - йдеться у документі.
Зеленський відвідав Лондон вперше з початку війни
Підписання декларації відбулося в межах візиту президента Зеленського у Лондон, що став його другою закордонною поїздкою від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією. В ході візиту українського лідера вперше прийняв британський монарх - король Великобританії Чарльз ІІІ.