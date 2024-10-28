Євросоюз закликав розслідувати порушення на виборах у Грузії

ЦВК Грузії та інші компетентні органи мають виконати свій обов'язок та розслідувати порушення на виборах та звинувачення в них, заявили у Брюсселі.

Європейська Комісія та верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель закликали розслідувати порушення, допущені під час парламентських виборів у Грузії. "Ми закликаємо Центральну виборчу комісію (ЦВК) Грузії та інші відповідні органи виконати свій обов'язок щодо швидкого, прозорого та незалежного розслідування та ухвалення рішень щодо порушень на виборах та звинувачень у них", - йдеться у заяві, поширеній Європейською службою зовнішньополітичної діяльності в неділю, 27 жовтня.

"Порушення необхідно прояснити та усунути. Цей крок потрібен для відновлення довіри до виборчого процесу", - зазначається далі. За останні місяці народ Грузії "продемонстрував свою відданість демократичним цінностям та шляхи своєї країни до ЄС", додали у Брюсселі.

ЄС з нетерпінням чекає на остаточний звіт та рекомендацій Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), які мають бути реалізовані якнайшвидше. Тим часом, голова Європейської Ради Шарль Мішель має намір включити питання Грузії до порядку денного неформального саміту Євроради. Зустріч відбудеться у Будапешті на початку листопада.

Спостерігачі говорять про порушення на виборах у Грузії

Раніше цього ж дня міжнародні спостерігачі висловили стурбованість порушеннями на виборах у Грузії. Експерти фіксували випадки залякування виборців, тиску на держслужбовців, насильства щодо спостерігачів, підкупу голосів, багаторазового голосування та вкидання бюлетенів, повідомили в ОБСЄ. День виборів загалом був добре організований, проте характеризувався напруженим становищем, пояснив глава місії ОБСЄ Паскаль Алізар.

Опозиційні партії Грузії відмовилися визнати результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня. Крім того, опозиційні політичні сили, які подолали поріг у 5 відсотків, відмовилися працювати в новому парламенті і анонсували акції протесту після внутрішніх переговорів.

Читайте також: Президентка Грузії не визнала результатів виборів. Що тепер?