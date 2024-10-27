Грузинська опозиція закликала до протестів після виборів

Представники опозиційних сил Грузії у неділю, 27 жовтня, закликали громадян до протестів після офіційного оголошення результатів парламентських виборів, переможцем у яких оголосили проросійську партію "Грузинська мрія".

Зурабішвілі: Ми стали жертвами російської спецоперації

Зокрема, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про "тотальну фальсифікацію" виборів. "Ми стали жертвами російської спецоперації", - сказала вона у відеозверненні до громадян.

Вона закликала виходити на акції протестів у понеділок, 28 жовтня: "Я не визнаю ці вибори. Я закликаю людей об'єднатися і сказати, що ми не визнаємо ці вибори".

Ув'язнений колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі також закликав до масових протестів. "Безумовно, ніхто не повинен потрапити до парламенту! Зараз настав час для масових протестів. Ми повинні показати світові, що ми боремося за свободу, і що ми - народ, який не потерпить несправедливості", - написав він у Facebook.

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Опозиційні партії відмовляються від депутатських мандатів

Уже дві опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

"Ми не надамо крадіжці голосів грузинського народу легітимності. Ми відмовляємось від наших парламентських мандатів", - цитує "Грузія. Онлайн" слова Нани Малашхії - лідерки "Коаліції за зміни", яка, за офіційними даними, отримала 11 відсотків голосів - найбільше серед різних опозиційних партій.

Про аналогічні дії заявила лідерка блоку "Єдність" Тіна Бокучава. "Коли ми сказали, що не визнаємо результатів виборів, це, звісно, ​​означає, що ми не збираємося приходити до парламенту", - цитує її грузинське видання Formula.

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