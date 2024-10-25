Блокування будівлі ЦВК в Грузії стало кримінальним злочином

За два дні до виборів уряд Грузії вніс будівлю Центральної виборчої комісії до переліку стратегічних об'єктів. Захоплення чи блокування такого об'єкта передбачає кримінальну відповідальність.

Уряд Грузії схвалив постанову, яка відносить, серед інших, будівлю Центральної виборчої комісії до переліку стратегічних об'єктів. Відповідне рішення було ухвалене за два дні до парламентських виборів, повідомляє у п'ятницю, 25 жовтня, проєкт Радіо Свободи "Эхо Кавказа". До списку стратегічних об'єктів також були віднесені будівлі судів, адміністрації уряду та інших державних або приватних установ.

У постанові уряду, яку підписав прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, йдеться, що перелік стратегічних об'єктів був визначений для двох статей Кримінального кодексу Грузії.

Зокрема, йдеться про ті, які передбачають, що захоплення або блокування об'єкта стратегічного або особливого значення карається позбавленням волі на строк до двох років. Та сама дія, вчинена групою людей - позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років. Захоплення чи блокування об'єкта стратегічного чи особливого призначення з терористичною метою каратиметься позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Зурабішвілі заявила, що рішення уряду спрямоване на те, щоб створити напругу

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розцінила рішення уряду внести будівлю ЦВК до списку об'єктів, блокування яких надалі буде передбачати кримінальну відповідальність, як спробу влади створити напружену ситуацію.

"Це свідчить про те, що нам спробують психологічно підставити підніжку, поставити в напружену ситуацію. Ніхто не збирається здійснювати переворот. Будівля ЦВК має бути там, де вона є, комісія має опублікувати реальні результати виборів, і всі будуть задоволені", - цитує Зурабішвілі "Эхо Кавказа".

Парламентські вибори в Грузії відбудуться у суботу, 26 жовтня. Правляча партія "Грузинська мрія", яка дотримується проросійського курсу, змагатиметься за голоси із опозицією, яка прагне вступу країни в ЄС.

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