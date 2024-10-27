ЦВК Грузії оголосила перемогу правлячої партії на виборах

За даними Центрвиборчкому, за підсумками опрацювання даних із 3100 із 3111 виборчих дільниць, на парламентських виборах у Грузії перемогу здобула керівна партія "Грузинська мрія" з результатом 54,08 відсотка голосів.

У неділю, 27 жовтня, Центральна виборча комісія Грузії офіційно повідомила про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія" на парламентських виборах. За даними ЦВК, політсила стала лідером перегонів, здобувши 54,08 відсотка голосів за підсумком підрахунку на 3100 з 3111 дільницях - тобто за підрахунком 99,65 відсотка голосів.

Водночас союз чотирьох прозахідних опозиційних альянсів здобув 37,58 відсотків голосів, заявив на пресконференції голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі. За його словами, підрахувати лишилося лише кілька виборчих дільниць за кордоном, після цього інформація буде оновлена.

Зокрема, до парламенту також проходять чотири головні опозиційні блоки - "Коаліція змін" (10,92 відсотка), "Єдиний національний рух" (10,12 відсотка), "Сильна Грузія" (8,72 відсотка) і "За Грузію" (7,76 відсотка). Решта партій не подолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Екзитполи показують різні результати

Грузинські телеканали раніше опублікували дані екзитполів, які показали діаметрально протилежні результати голосування. За даними опитування, опублікованими близьким до влади країни телеканалом Imedi, правляча "Грузинська мрія" здобуває 56,1 відсотка голосів, а три опозиційні блоки, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр для проходу в парламент, - 31,2 відсотка.

Між тим, опубліковане опозиційним каналом Mtavari опитування показало інші результати: 42 відсотки за "Грузинську мрію" проти 48 відсотків за опозицію. За даними телеканала Formula, за "Мрію" свої голоси віддали 40,9 відсотка виборців, а за опозиційні блоки - 51,9 відсотка.

Опозиція не визнає результатів виборів

Опозиційні партії Грузії вже заявили, що не визнають результати парламентських виборів. Ті політсили, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, відмовилися працювати в новому парламенті й анонсували акції протесту після внутрішніх переговорів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримує опозицію, також заявила про спробу фальсифікації результатів. "Європейська Грузія перемагає з 52 відсотками, попри спроби фальсифікації виборів і не рахуючи голосів діаспори. Грузія продемонструвала демократичність, європейськість і зрілість... Я пишаюся і впевнена в нашому європейському майбутньому!" - написала Зурабішвілі в соцмережі X.

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