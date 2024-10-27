"Вибори вкрадено": опозиція в Грузії не визнає результатів

Опозиційні партії в Грузії заявили про "крадіжку виборів" й анонсували акції протесту у разі остаточної перемоги на парламентських виборах правлячої "Грузинської мрії".

Опозиційні партії Грузії заявили, що не визнають результати парламентських виборів. За даними Центральної виборчої комісії Грузії станом на ранок неділі, 27 жовтня, опрацьовано вже 99,2 відсотка протоколів, попередні результати вказують на те, що перемагає керівна партія "Грузинська мрія", здобувши 54,2 відсотка голосів.

"Вибори вкрадено у опозиції. Це конституційний переворот і узурпація влади", - прокоментував дані грузинської ЦВК один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Гварамія. За даними ЦВК, його партія посіла друге місце. Гварамія пообіцяв 27 жовтня оприлюднити докладну схему фальсифікації голосування.

У "крадіжці виборів" правлячу партію звинуватила і очільниця політсили експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" Тінатін Бокучава. За її словами, ЦВК "виконала брудний наказ Іванішвілі" (засновник партії "Грузинська мрія" олігарх Бідзіна Іванішвілі. - Ред.) і "вкрала у грузинського народу перемогу і європейське майбутнє". Як повідомляє "Эко Кавказа", на екстреному брифінгу вона оголосила перехід в надзвичайний режим її політсили, яка за даними ЦВК - на третій сходинці.

Коаліція "Сильна Грузія" на чолі з партією LELO і "Гахарія - За Грузію" також заявила, що не визнає попередніх підсумків голосування. За словами Натії Мезврішвілі, представниці "Гахарія - За Грузію", її партія має намір поділитися докладними доказами порушень із місцевими та міжнародними партнерами і спостерігачами. Зокрема, йдеться про голосування людей з документами інших, додала вона.

Крім того, опозиційні політсили, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр, відмовилися працювати в новому парламенті й анонсували акції протесту після внутрішніх переговорів.

У парламентських виборах у Грузії, за даними ЦВК, узяли участь понад два мільйони громадян, явка становила 58,94 відсотка. Остаточні підсумки виборів стануть відомі в неділю, 27 жовтня.

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