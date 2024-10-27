  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаГрузія

Міжнародні спостерігачі оцінили вибори в Грузії

Дмитро Шварц
27 жовтня 2024 р.

Спільна міжнародна місія з 529 спостерігачів із 42 країн випустила заяву щодо попередньої оцінки проведення в Грузії парламентських виборів.

https://p.dw.com/p/4mHdJ
Парламентські вибори в Грузії, 26 жовтня 2024 року
Міжнародні спостерігачі означили основні претензії щодо виборів у ГрузіїФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture allianc

Парламентські вибори в Грузії були затьмарені глибокою поляризацією суспільства, занепокоєнням щодо впливу нещодавно прийнятого в країні законодавства на основні права й  свободи та громадянське суспільство, а також передвиборною риторикою, що викликала значні розбіжності, та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Про це йдеться в спільній заяві міжнародних спостерігачів, яка складалася з 529 спостерігачів із 42 країн, опублікованій в неділю, 27 жовтня, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Загалом добре", але попереду багато роботи

Спостерігачі вважають, що виборчий процес і день голосування "загалом були добре організовані", а самі вибори пройшли "загалом мирно".

За їхніми оцінками, вибори були конкурентними: громадяни мали вибір між 18 партіями, а кандидати загалом могли вільно проводити кампанію. Вони також відзначили активну участь виборців і присутність на дільницях громадських і партійних спостерігачів. За словами голови місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Паскаля Аллізарда, це "свідчить, що система розвивається, а демократична життєздатність перебуває в процесі становлення".

Утім, як наголосив голова місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Еоган Мерфі, хоча громадяни мали широкий вибір, "цього недостатньо, щоб привести вибори у відповідність до міжнародних демократичних принципів". "Глибока поляризація в країні, неправомірний тиск на виборців і громадянське суспільство, а також напруженість, яку ми спостерігали в день виборів, свідчать про те, що багато роботи ще попереду", - додав він.

"Нерівні умови гри" та "відступ від демократії"

Міжнародні спостерігачі звернули увагу на "політичну упередженість всіх ЗМІ" та ігнорування на комерційному телебаченні юридичних зобов'язань щодо неупередженого висвітлення новин. "Медійний простір Грузії є різноманітним, але дуже поляризованим, і залежить від фінансування політичними силами", - констатували вони.

Читайте також: Екзитполи в Грузії показали дуже різні результати парламентських виборів

За їхніми оцінками, значний дисбаланс у фінансових ресурсах і численні переваги, якими користувалась правляча партія, "сприяли і без того нерівним умовам гри".

Голова делегації Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Юліан Булай зазначив: "Вибори були відзначені високою поляризацією політичного та медійного ландшафту, мовою ворожнечі проти опозиції та громадянського суспільства, а також антагонізмом по відношенню до посади президента". "Під час кампанії представники правлячої партії робили публічні заяви про намір заборонити ключові опозиційні партії після виборів", - ідеться в повідомленні.

У звіті згадуються повідомлення про тиск, залякування і примус виборців, особливо працівників державного сектору, що "викликає занепокоєння щодо здатності деяких виборців віддати свій голос без страху відплати". Також вказується на випадки підкупу виборців, часте порушення таємниці голосування, особливо в сільській місцевості. Такі умови проведення виборів, за  оцінками спостерігачів, "підривають довіру до результатів та пояснюють реакцію на результати виборів". 

Читайте також: "Вибори вкрадено": опозиція в Грузії не визнає результатів голосування

Як заявив голова делегації Європейського парламенту Антоніо Лопес-Істуріс Вайт, Європейський Союз продовжує "висловлювати глибоке занепокоєння щодо відступу від демократії в Грузії, а проведення вчорашніх виборів, на жаль, є тому підтвердженням". "Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією в Грузії, щоб побачити, чи вирішить наступний уряд пристосуватися до цінностей і норм ЄС і змінити негативні тенденції останніх місяців", - додав він.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Передвиборні плакати грузинської опозиції

"Грузинська мрія" проти європейської: що стоїть на кону на виборах до парламенту Грузії

"Грузинська мрія" проти європейської: що стоїть на кону на виборах до парламенту Грузії

На виборах до парламенту Грузії громадянам належить визначити шлях своєї країни на довгі роки, впевнені експерти. Чи вдасться проєвропейській опозиції змінити курс "Грузинської мрії" на зближення з РФ?
Політика25 жовтня 2024 р.
Засновник "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі

ЦВК Грузії оголосила перемогу правлячої "Грузинської мрії" на виборах

ЦВК Грузії оголосила перемогу правлячої "Грузинської мрії" на виборах

За даними Центрвиборчкому, за підсумками опрацювання даних із 3100 із 3111 виборчих дільниць, на парламентських виборах у Грузії перемогу здобула керівна партія "Грузинська мрія" з результатом 54,08 відсотка голосів.
Політика27 жовтня 2024 р.
Передвиборна акція грузинської опозиції, жовтень 2024 року

Грузія обирає майбутнє - між Європою та Росією

Грузія обирає майбутнє - між Європою та Росією

Майбутні парламентські вибори розглядаються експертами як референдум, на якому виборці мають визначити політичний курс Грузії. Ціною помилки може стати європейське майбутнє країни.
Політика24 жовтня 2024 р.
Більше публікацій