Міжнародні спостерігачі оцінили вибори в Грузії

Парламентські вибори в Грузії були затьмарені глибокою поляризацією суспільства, занепокоєнням щодо впливу нещодавно прийнятого в країні законодавства на основні права й свободи та громадянське суспільство, а також передвиборною риторикою, що викликала значні розбіжності, та численними повідомленнями про тиск на виборців.

Про це йдеться в спільній заяві міжнародних спостерігачів, яка складалася з 529 спостерігачів із 42 країн, опублікованій в неділю, 27 жовтня, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Загалом добре", але попереду багато роботи

Спостерігачі вважають, що виборчий процес і день голосування "загалом були добре організовані", а самі вибори пройшли "загалом мирно".

За їхніми оцінками, вибори були конкурентними: громадяни мали вибір між 18 партіями, а кандидати загалом могли вільно проводити кампанію. Вони також відзначили активну участь виборців і присутність на дільницях громадських і партійних спостерігачів. За словами голови місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Паскаля Аллізарда, це "свідчить, що система розвивається, а демократична життєздатність перебуває в процесі становлення".

Утім, як наголосив голова місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Еоган Мерфі, хоча громадяни мали широкий вибір, "цього недостатньо, щоб привести вибори у відповідність до міжнародних демократичних принципів". "Глибока поляризація в країні, неправомірний тиск на виборців і громадянське суспільство, а також напруженість, яку ми спостерігали в день виборів, свідчать про те, що багато роботи ще попереду", - додав він.

"Нерівні умови гри" та "відступ від демократії"

Міжнародні спостерігачі звернули увагу на "політичну упередженість всіх ЗМІ" та ігнорування на комерційному телебаченні юридичних зобов'язань щодо неупередженого висвітлення новин. "Медійний простір Грузії є різноманітним, але дуже поляризованим, і залежить від фінансування політичними силами", - констатували вони.

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За їхніми оцінками, значний дисбаланс у фінансових ресурсах і численні переваги, якими користувалась правляча партія, "сприяли і без того нерівним умовам гри".

Голова делегації Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Юліан Булай зазначив: "Вибори були відзначені високою поляризацією політичного та медійного ландшафту, мовою ворожнечі проти опозиції та громадянського суспільства, а також антагонізмом по відношенню до посади президента". "Під час кампанії представники правлячої партії робили публічні заяви про намір заборонити ключові опозиційні партії після виборів", - ідеться в повідомленні.

У звіті згадуються повідомлення про тиск, залякування і примус виборців, особливо працівників державного сектору, що "викликає занепокоєння щодо здатності деяких виборців віддати свій голос без страху відплати". Також вказується на випадки підкупу виборців, часте порушення таємниці голосування, особливо в сільській місцевості. Такі умови проведення виборів, за оцінками спостерігачів, "підривають довіру до результатів та пояснюють реакцію на результати виборів".

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Як заявив голова делегації Європейського парламенту Антоніо Лопес-Істуріс Вайт, Європейський Союз продовжує "висловлювати глибоке занепокоєння щодо відступу від демократії в Грузії, а проведення вчорашніх виборів, на жаль, є тому підтвердженням". "Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією в Грузії, щоб побачити, чи вирішить наступний уряд пристосуватися до цінностей і норм ЄС і змінити негативні тенденції останніх місяців", - додав він.