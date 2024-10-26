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Екзитполи в Грузії показують дуже різні результати виборів

Дмитро Шварц
26 жовтня 2024 р.

Опитування, проведені на замовлення провладних і опозиційних грузинських телеканалів, показують протилежні результати парламентських виборів.

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Грузія, 24 жовтня 2024 року
У Грузії прогнози екзитполів розійшлисьФото: V Xhymshiti/IMAGO

Екзитполи дали різні прогнози щодо результатів парламентських виборів у Грузії в суботу, 26 жовтня.

Проросійська "Грузинська мрія" проти європейської

Як передає міжнародна агенція Reuters, опитування, проведене на виборчих дільницях на замовлення проопозиційного телеканалу "Формула" показує, що об'єднана прозахідна опозиція набирає 52 відсотки голосів, тоді як правляча "Грузинська мрія" - 41 відсоток. Екзитпол, проведений на замовлення іншого проопозиційного телеканалу Mtavari Arkhi також каже про перемогу опозиції, але з результатом 48 відсотків проти 42.

Тим часом опитування, проведене на замовлення провладного телеканалу Imedi TV показує, що правляча проросійська "Грузинська мрія" набирає 56,1 відсотка голосів, що дозволить їй зберегти більшість в парламенті.

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