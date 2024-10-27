Президентка Грузії не визнала результатів виборів. Що тепер?

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в оточенні опозиціонерів назвала вибори до парламенту країни "тотально сфальсифікованими" і закликала громадян вийти на мітинг. Якими можуть бути наслідки цього?

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня. Виступаючи на брифінгу в оточенні представників опозиції, вона назвала голосування "тотально сфальсифікованим". "Визнання цих виборів неможливе. Це рівносильно визнанню приходу Росії сюди, підпорядкуванню Грузії Росії. Я не для цього приїхала в цю країну, не для цього жили наші предки, і ми не змиримося з цим", - сказала глава держави.

Які перспективи у грузинського протесту

Крім того, президентка Зурабішвілі закликала грузинів 28 жовтня вийти на демонстрацію проти нечесних виборів на проспект Руставелі в центрі Тбілісі. За словами професора політології одного з найбільших приватних університетів Грузії University of Georgia Лаші Дзебісашвілі, такий заклик з боку глави держави сильно підвищує шанси протесту на успіх.

"Це створює консолідований опозиційний фронт і дає надію для грузинського суспільства. Ця надія пов'язана з тим, що в опозиційного флангу буде зрозуміла мета і план дій, який нас до неї доведе", - коментує він заклик Саломе Зурабішвілі в розмові з DW.

До виходу на вулиці грузинів закликали також одразу кілька опозиційних партій і колишній президент Міхеіль Саакашвілі, який перебуває за ґратами.

Проєвропейський мітинг у Тбілісі напередодні виборів до грузинського парламенту Фото: Zurab Tsertsvadze/AP/picture alliance

Опозиція не визнає результатів. "Грузинська мрія" наполягає на своїй перемозі

ЦВК Грузії 27 жовтня офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на парламентських виборах. За даними виборчкому, партія влади набрала на них 53,92 відсотка голосів. Парламентську опозицію сумарно підтримали трохи менше ніж 38 відсотків виборців.

Два з чотирьох головних опозиційних блоків країни - "Коаліція за зміни" і "Єдність" - заявили про невизнання результатів виборів і відмовилися брати участь у роботі нового парламенту. Коаліції "Сильна Грузія" і "За Грузію" також назвали минуле голосування нечесним. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе у відповідь сказав, що "Грузинській мрії" не цікаво, чи братиме опозиція участь у роботі парламенту.

Лаша Дзебісашвілі в розмові з DW поділився думкою, що "Грузинська мрія" спробує домовитися з однією з опозиційних коаліцій про її входження до парламенту для його легітимізації в очах місцевих виборців. Однак поки що жодна з них у своїй риториці не допускає співпраці з партією влади.

Мовчання Європи: чи визнають вибори в Грузії країни ЄС?

Через добу після закриття виборчих дільниць у Грузії привітали з перемогою "Грузинську мрію" лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Ні з Брюсселя, ні з Москви офіційних повідомлень про визнання або невизнання виборів на момент написання тексту не надходило.

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у своїй заяві звернув увагу на порушення під час виборів у Грузії, про які повідомили спостерігачі з місії під проводом Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Він закликав ЦВК країни та інші органи влади "виконати свій обов'язок щодо швидкого, прозорого і незалежного розслідування і ухвалення рішень щодо порушень на виборах і звинувачень у них". "Ці порушення необхідно прояснити й усунути. Це необхідний крок для відновлення довіри до виборчого процесу", - наголосив Боррель і додав, що ЄС очікує остаточного звіту ОБСЄ "і рекомендацій, які мають бути виконані якомога швидше".

"Грузинська мрія" відзначає свою перемогу на виборах до парламенту Грузії феєрверками Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

Ануніта Чандрасекар, експертка незалежного аналітичного "Центру європейських реформ" з офісами в Лондоні, Брюсселі та Берліні, ще до звернення президентки Грузії Саломе Зурабішвілі в розмові з DW припустила, що світові лідери братимуть до уваги її оцінку, вирішуючи, чи визнавати перемогу "Грузинської мрії" на голосуванні, чи ні.

Лаша Дзебісашвілі дотримується схожої думки: "Її позиція відіграє величезну роль. Після цих виборів вона залишилася єдиним легітимним політичним інститутом влади в Грузії. (...) Я впевнений, що, перш ніж робити таку заяву, вона проводила консультації не тільки з грузинськими опозиціонерами, а й з європейськими партнерами. І без попереднього "зондування" європейської позиції, гадаю, вона не зробила б таких різких заяв", - припускає він.

Чи були фальсифікації на виборах? Що кажуть спостерігачі

На виборах до парламенту Грузії були присутні міжнародні спостерігачі з кількох десятків організацій. Багато з них розповіли про порушення, що мали місце в день голосування. Так, за словами глави спостережної місії "Міжнародного республіканського інституту" (IRI) Джона Шімкуса, які наводять ЗМІ, хоча вибори були проведені технічно коректно, були випадки підкупу голосів і повторного голосування.

З найсерйознішою критикою процесу голосування виступила спостережна місія грузинських громадських організацій "Мій голос". Її висновки опубліковано на сайті Transparency International Georgia: "...різні проблеми, виявлені під час спостереження за виборчим процесом упродовж дня, були частиною більшої схеми, метою якої було підтасовування остаточних результатів виборів", - ідеться в заяві, після чого наводять перелік конкретних порушень, пов'язаних із процесом голосування і підготовкою до нього.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе голосує на виборах до парламенту країни Фото: Diego Fedele/Getty Images

"З огляду на вищевикладене, унаслідок аналізу обстановки у передвиборчий період і схем шахрайства, використаних у день виборів, а також безпрецедентного впливу на волю виборців, ми вважаємо, що попередні результати, опубліковані Центральною виборчою комісією, не відображають волю громадян Грузії", - підсумовують спостерігачі.

Зрештою, спостережна місія ОБСЄ констатувала тиск на виборців і держслужбовців, а також підкуп виборців і підкреслила тренд на "відкат демократії" в країні.

Водночас в ОБСЄ похвалили виборчу комісію за "ефективну" організацію виборів. З оцінкою спостерігачів цієї місії погодилося і МЗС Німеччини. У своєму акаунті в Х німецьке міністерство закликало сторони до стриманості та висловило занепокоєння "напруженою обстановкою і порушеннями, які мають бути розглянуті та усунені".

"Результати, які озвучила ЦВК - шокують", - ділиться з DW Лаша Дзебісашвілі. На його думку, необхідно прислухатися насамперед до тих оцінок, які дають голосуванню, що відбулося, грузинські, а не іноземні спостерігачі, оскільки вони більше занурені в місцевий політичний контекст.