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ПолітикаГрузія

ЦВК Грузії: Влада здобуває на виборах більшість в парламенті

Дмитро Шварц
26 жовтня 2024 р.

Проросійська "Грузинська мрія" отримує більшість на парламентських виборах, стверджує Центральна виборча комісія. Проєвропейська опозиція наполягає на своїй перемозі.

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Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе голосує на парламентських виборах 26 жовтня 2024
Прем'єр Грузії Кобахідзе на виборахФото: Diego Fedele/Getty Images

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії, після підрахунку голосів на 70 відсотках дільниць правляча партія "Грузинська мрія" отримує 53% на парламентських виборах, що пройшли в суботу, 26 жовтня.

За офіційними даними, явка на виборах склала 58,94%.

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Грузинська опозиція заявляє про свою перемогу

Опозиція тим часом наполягає на своїй перемозі.

За даними опитування, проведеного на виборчих дільницях на замовлення проопозиційного телеканалу "Формула", об'єднана прозахідна опозиція набрала 52 відсотки голосів, тоді як проросійська "Грузинська мрія" - 41 відсоток. Екзитпол, проведений на замовлення іншого проопозиційного телеканалу Mtavari Arkhi також показало перемогу опозиції, але з результатом 48 відсотків проти 42.

Тим часом опитування, проведене на замовлення провладного телеканалу Imedi TV каже, що "Грузинська мрія" матиме 56,1 відсотка голосів - більшість у парламенті.

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