ЦВК Грузії: Влада здобуває на виборах більшість в парламенті

За даними Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії, після підрахунку голосів на 70 відсотках дільниць правляча партія "Грузинська мрія" отримує 53% на парламентських виборах, що пройшли в суботу, 26 жовтня.

За офіційними даними, явка на виборах склала 58,94%.

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Грузинська опозиція заявляє про свою перемогу

Опозиція тим часом наполягає на своїй перемозі.

За даними опитування, проведеного на виборчих дільницях на замовлення проопозиційного телеканалу "Формула", об'єднана прозахідна опозиція набрала 52 відсотки голосів, тоді як проросійська "Грузинська мрія" - 41 відсоток. Екзитпол, проведений на замовлення іншого проопозиційного телеканалу Mtavari Arkhi також показало перемогу опозиції, але з результатом 48 відсотків проти 42.

Тим часом опитування, проведене на замовлення провладного телеканалу Imedi TV каже, що "Грузинська мрія" матиме 56,1 відсотка голосів - більшість у парламенті.

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