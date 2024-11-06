Зеленський їде в Будапешт говорити про перемогу Трампа

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) у Будапешті в четвер, 7 листопада.

"Завтра я буду в Будапешті - на саміті Європейської політичної спільноти. Будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей з європейськими лідерами", - зазначив він у вечірньому відеозверненні в середу, 6 листопада.

За його словами, запрошення відвідати саміт він отримав від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

Лідери ЄС говоритимуть про підтримку України після перемоги Трампа

Формат саміту Європейської політичної спільноти був заснований з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона в 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

П'ятий саміт збереться в Будапешті, оскільки Угорщина зараз на ротаційній основі головує в Раді Європейського Союзу. На саміт запрошені лідери ЄС, його країн-членів та інших європейських держав. Загалом очікується участь 47 країн.

Вони обговорюватимуть подальшу лінію щодо підтримки України з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

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Зеленський: На виборах у США абсолютно переконливий результат - чітке лідерство Трампа

У своєму зверненні Зеленський ще раз привітав Трампа з перемогою: "Сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю з цією перемогою. Взагалі для нас в Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було весь час чути слова тоді ще 45-го президента США про мир завдяки силі - peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента США, Америка й увесь світ від цього точно виграють".

Зеленський пригадав свою липневу телефонну розмову з Трампом і особисту зустріч у вересні, назвавши їх "хорошими". "На рівні команд маємо взаємодію. Як і завжди, безперечно цінуємо двопартійну підтримку США. Щодо всіх пунктів "плану перемоги" ми говорили. На зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах у Вашингтоні - у Конгресі та в Білому домі. І щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і весь вільний світ більш успішними", - сказав він.