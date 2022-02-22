Вашингтон, Берлін та Париж гостро засудили визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР" і назвали такий крок "очевидним порушенням" мінських угод.

У повідомленні уряду ФРН за підсумками телефонних переговорів Шольца з Макроном і Байденом, що відбулись ввечері у понеділок, 21 лютого, наголошується, що "цей крок не залишиться без відповіді". Західні союзники висловили солідарність з Україною і пообіцяли не відступати від своєї "прихильності до територіальної цілісності та суверенітету" країни, а також "вжити всіх зусиль, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації".

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Канцлер Німеччини, а також президенти США й Франції "віддали належне стриманій реакції, яку досі демонструвала Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського", ідеться у повідомленні.

Бербок: Дії Кремля - важкий удар по усіх дипломатичних зусиллях

Визнання незалежності сепаратистських самопроголошених "народних республік" на Сході України, про яке оголосив Володимир Путін - це "кричуще порушення міжнародного права та важкий удар по всіх дипломатичних зусиллях до мирного врегулювання та політичного вирішення існуючого конфлікту", йдеться у заяві міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок від 21 лютого.

За її словами, "багаторічні зусилля в рамках "нормандського формату" та ОБСЄ навмисне зводяться нанівець без будь-якої зрозумілої причини".

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Бербок також назвала визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" з боку Кремля "черговим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України", яке Німеччина "рішуче засуджує". На це порушення міжнародного права буде надано відповідь, для чого Німеччина координує свої дії з партнерами, зазначила глава МЗС ФРН.

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання незалежності самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі та про відправлення на цю територію російських військ.