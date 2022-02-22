 Вашингтон, Берлін та Париж гостро засудили визнання Росією ″ДНР″ та ″ЛНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Вашингтон, Берлін та Париж гостро засудили визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Президенти США та Франції Байден і Макрон, а також канцлер Німеччини Шольц заявили, що визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" є порушенням мінських угод і не залишаться без відповіді.

Еммануель Макрон (л) та Олаф Шольц (фото з архіву)

Еммануель Макрон (л) та Олаф Шольц (фото з архіву)

Президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність "ДНР" та "ЛНР" і назвали такий крок "очевидним порушенням" мінських угод.

У повідомленні уряду ФРН за підсумками телефонних переговорів Шольца з Макроном і Байденом, що відбулись ввечері у понеділок, 21 лютого, наголошується, що "цей крок не залишиться без відповіді". Західні союзники висловили солідарність з Україною і пообіцяли не відступати від своєї "прихильності до територіальної цілісності та суверенітету" країни, а також "вжити всіх зусиль, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації".

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Канцлер Німеччини, а також президенти США й Франції "віддали належне стриманій реакції, яку досі демонструвала Україна під керівництвом президента Володимира Зеленського", ідеться у повідомленні.

Бербок: Дії Кремля - важкий удар по усіх дипломатичних зусиллях

Визнання незалежності сепаратистських самопроголошених "народних республік" на Сході України, про яке оголосив Володимир Путін - це "кричуще порушення міжнародного права та важкий удар по всіх дипломатичних зусиллях до мирного врегулювання та політичного вирішення існуючого конфлікту", йдеться у заяві міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок від 21 лютого.

За її словами, "багаторічні зусилля в рамках "нормандського формату" та ОБСЄ навмисне зводяться нанівець без будь-якої зрозумілої причини". 

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Бербок також назвала визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" з боку Кремля "черговим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України", яке Німеччина "рішуче засуджує". На це порушення міжнародного права буде надано відповідь, для чого Німеччина координує свої дії з партнерами, зазначила глава МЗС ФРН. 

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання незалежності самопроголошених утворень "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі та про відправлення на цю територію російських військ

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