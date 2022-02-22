 США та Франція вимагають негайно скликати засідання Радбезу ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США та Франція вимагають негайно скликати засідання Радбезу ООН

Росія, яка нині головує в РБ ООН, поки офіційно не відповіла на звернення про проведення екстреного засідання щодо загострення ситуації навколо України.

Будівля РБ ООН в Нью-Йорку

Будівля РБ ООН в Нью-Йорку

США, Великобританія та Франція через ескалацію ситуації навколо України звернулись до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) щодо скликання екстреного засідання. Про це стало відомо у ніч на вівторок, 22 лютого.

Як повідомляє Reuters, консультації в Нью-Йорку вимагають провести вже в найближчі години. Підтримку цій заяві висловили Албанія, Ірландія, Норвегія та Мексика.  

Про те, що зі зверненням про скликання засідання до Радбезу ООН уже звернулась Україна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", - написав він у Twitter.

Росія, яка нині головує в РБ ООН, поки не відповіла на звернення про проведення екстреного засідання щодо загострення ситуації навколо України. Між тим російські ЗМІ повідомляють, що засідання намічене в Нью-Йорку на 21:00 за місцевим часом.

Читайте також: Путін відправляє війська на Донбас

Боррель: Укази Путіна - ще одна пряма агресія проти України 

Укази президента РФ Володимира Путіна про запровадження так званої миротворчої місії в самопроголошені Донецьку та Луганську "народні республіки" є "ще однією прямою агресією проти України, порушенням її територіальної цілісності та суверенітету", написав у Twitter верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він також закликав негайно скликати засідання Радбезу ООН.

Читайте також: США, ЄС і Великобританія обіцяють швидкі санкції за визнання РФ "ЛДНР"

Реклама

Докладно

Анналена Бербок і Жозеп Боррель у Брюсселі у понеділок говорили про російську кризу

Як у ЄС обговорювали санкції й "російську" кризу

Як питання визнання Росією "ЛНР" і "ДНР" затьмарило засідання Ради ЄС - репортаж DW.  

Президент групи Світового банку Девід Малпасс

Світовий банк готовий виділити Україні 350 мільйонів доларів

Питання надання Україні 350 мільйонів доларів розглянуть до кінця березня.  