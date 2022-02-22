США та Франція вимагають негайно скликати засідання Радбезу ООН

США, Великобританія та Франція через ескалацію ситуації навколо України звернулись до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) щодо скликання екстреного засідання. Про це стало відомо у ніч на вівторок, 22 лютого.

Як повідомляє Reuters, консультації в Нью-Йорку вимагають провести вже в найближчі години. Підтримку цій заяві висловили Албанія, Ірландія, Норвегія та Мексика.

Про те, що зі зверненням про скликання засідання до Радбезу ООН уже звернулась Україна, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з протиправними діями Російської Федерації. Відповідне звернення вже передано в Радбез", - написав він у Twitter.

Росія, яка нині головує в РБ ООН, поки не відповіла на звернення про проведення екстреного засідання щодо загострення ситуації навколо України. Між тим російські ЗМІ повідомляють, що засідання намічене в Нью-Йорку на 21:00 за місцевим часом.

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Боррель: Укази Путіна - ще одна пряма агресія проти України

Укази президента РФ Володимира Путіна про запровадження так званої миротворчої місії в самопроголошені Донецьку та Луганську "народні республіки" є "ще однією прямою агресією проти України, порушенням її територіальної цілісності та суверенітету", написав у Twitter верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він також закликав негайно скликати засідання Радбезу ООН.

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