 Росія визнає ″ЛДНР″ в межах Донецької та Луганської областей - депутат Думи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2022

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Новини

Росія визнає "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей - депутат Думи

Як стверджує глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков, так звані "ДНР" та "ЛНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей.

Держдума РФ

Держдума РФ

Росія збирається визнати самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України. Про це у вівторок, 22 лютого, заявив депутат Держдуми та глава комітету в справах СНД Леонід Калашніков, передають російські ЗМІ.

На думку депутата Держдуми, це "відповідає рішенню референдуму республік", незаконно проведеного у травні 2014 року на території Донецької та Луганської областей, результати якого не визнали ані в Україні, ані у світі. 

"У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає "ДНР", - зазначив Калашніков в коментарі журналістам.

Глава комітету уточнив, що наразі ці утворення займають меншу територію, ніж це нібито було визначено на так званому референдумі. Втім, за словами Калашнікова, "вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж", тобто всю територію Луганської та Донецької областей України. 

"А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції", - сказав російський депутат. 

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