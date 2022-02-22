ОБСЄ: Визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" суперечить мінським угодам

Рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених проросійських утворень "ДНР" та "ЛНР" суперечить мінським угодам, заявив у ніч на вівторок, 22 лютого, спецпредставник голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мікко Кіннунен, висловивши своє "глибоке співчуття" щодо цього рішення.

За його словами, "як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія зобов'язана поважати суверенітет і територіальну цілісність інших країн, включно з Україною". "Вкрай важливо, щоб сьогоднішнє рішення не призвело до нових військових дій та кровопролиття", - наголосив Кіннунен, зазначивши, що "дипломатія та переговори не мають альтернативи".

ОБСЄ: понад три тисячі порушень перемир'я на сході України

Декількома годинами раніше оприлюднили черговий звіт спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, в якому зазначено, що в період з вечора 18 до 20 лютого спостерігачі зафіксували понад три тисячі порушень режиму припинення вогню на сході України. На Донеччині сталося 2158 військових інцидентів, зокрема 1100 вибухів. У Луганській області - 1073 інциденти, включно з 926 вибухами.

У звіті також зазначено, що, за оцінками спостерігачів місії, мінібезпілотник СММ обстріляли зі стрілецької зброї в районі Старомихайлівки в Донецькій області.

Путін наказав запровадити війська РФ на території "ДНР" та "ЛНР"

Того ж дня Володимир Путін розпорядився ввести війська РФ на території так званих "ДНР" та "ЛНР" після того, як Росія визнала незалежність самопроголошених утворень.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці дії "ще однією прямою агресією проти України, порушенням її територіальної цілісності та суверенітету" та закликав негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон засудили рішення президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність так званих "ЛДНР", назвавши його "явним порушенням" Мінських угод.

МЗС ФРН різко засудило визнання незалежності тимчасово непідконтрольних Києву частин Донбасу. Дії Кремля різко порушують міжнародне право, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, пообіцявши, що Німеччина надасть скоординовану з партнерами відповідь на рішення Путіна.